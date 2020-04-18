Стиль жизни

После того, как Меган Маркл и принца Гарри засняли на видео в роли курьеров по доставке еды, пару также засекли на прогулке по Лос-Анджелесу с их собаками.

Как сообщает издание Daily Mail, герцогиня Сассекская была в облегающих белых джинсах, кепке, футболке и кардигане черного цвета, а также в кроссовках Adidas стоимостью 200 долларов. При себе у нее была бутылочка с антисептиком. А вместо маски — синяя бандана. Похожим образом, в джинсы, кепку, футболку и бандану, был одет и Гарри. Принц вел на поводке черного лабрадора по кличке Оз, Меган — бигля Гая. Меган и Гарри иногда стягивали бандану с лица, а их охранник обходился и вовсе без маски — несмотря на то, что в Калифорнии их ношение сейчас обязательно.

Своего 11-месячного сына Арчи пара оставила дома.

Между тем одна из подруг Меган рассказала, что 38-летняя герцогиня уже подумывает о том, чтобы завести второго ребенка. Она считает, что Арчи нужен товарищ для игр.

PICTURED: Prince Harry and Meghan Markle walk Beagle Guy and Labrador Oz wearing bandanas as facemasks during lockdown in Los Angeles https://t.co/euu67GTtLZ — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 17, 2020 CORONAVIRUS: Prince Harry And Meghan Cover Their Faces With Bandanas As They Take A Hike In LA https://t.co/UwBniYS7zB pic.twitter.com/AW1VCy5AVs — National sportslink (@Nationalsport19) April 18, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри рассказал, как ему живется на карантине и показал часть своего нового дома в Лос-Анджелесе.

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