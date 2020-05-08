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Мир

Священник РПЦ назвал ядерное оружие «замечательным изобретением» (видео)

10:11 8 мая 2020 119
священник смирнов
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Российский священник Димитрий Смирнов, ранее прославившийся экстравагантными взглядами на семейную жизнь, теперь решил поделиться своим мнением по поводу войны и мира. Смирнов приветствует практику, когда российская Церковь освящает оружие, в том числе ядерное.

«Ядерное оружие — это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует», — заявил Смирнов в интервью японской газете «Токио симбун».

«Мы освящаем оружие, в том числе ядерное — это оружие мира… Это оружие устрашения тех, кто нас хочет уничтожить», — добавил священник.

Смирнов не мог не признать, что на ядерное оружие «уходит много денег», и Россия живет беднее, чем могла бы: «Нам приходится беднее жить, но зато мы живем».

«Мы должны быть благодарны Господу, что благословил наших ученых создать замечательное оружие», — подытожил российский священник.

Напомним, ранее протоиерей Смирнов отказался извиняться перед женщинами, которых он сравнил с проститутками.

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