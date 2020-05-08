- 10:33 Назначение Саакашвили: Грузия отзывает посла из Киева
- 10:16 В Киеве задержали россиянина, который грабил аптеки и кредитные организации
- 10:11 Священник РПЦ назвал ядерное оружие «замечательным изобретением»
- 10:04 Экс-начальник одесской полиции Головин избавился от электронного браслета
- 09:58 В ход пошли сковородки и камни: звезды «Женского квартала» устроили драку
- 09:53 Дело об «угрозах Зеленскому»: суд отказался продлевать меру пресечения Зверобой
- 09:44 В Киеве уже открылись 13 продовольственных рынков: адреса
- 09:37 Не повторное заражение? ВОЗ объяснила причину положительных тестов у излечившихся от COVID-19
- 09:33 В день своего назначения Саакашвили встречался с Зеленским: раскрыты детали
- 09:29 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:27 Стреляет и спасается от газовых атак: автор лучшего гола сезона в Англии загремел в армию
- 09:12 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
Священник РПЦ назвал ядерное оружие «замечательным изобретением» (видео)
Российский священник Димитрий Смирнов, ранее прославившийся экстравагантными взглядами на семейную жизнь, теперь решил поделиться своим мнением по поводу войны и мира. Смирнов приветствует практику, когда российская Церковь освящает оружие, в том числе ядерное.
«Ядерное оружие — это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует», — заявил Смирнов в интервью японской газете «Токио симбун».
«Мы освящаем оружие, в том числе ядерное — это оружие мира… Это оружие устрашения тех, кто нас хочет уничтожить», — добавил священник.
Смирнов не мог не признать, что на ядерное оружие «уходит много денег», и Россия живет беднее, чем могла бы: «Нам приходится беднее жить, но зато мы живем».
«Мы должны быть благодарны Господу, что благословил наших ученых создать замечательное оружие», — подытожил российский священник.
Напомним, ранее протоиерей Смирнов отказался извиняться перед женщинами, которых он сравнил с проститутками.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!