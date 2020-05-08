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"Хоть овец паси": в сети поражены, как обветшал и зарос стадион на родине Зеленского (фото)
В Кривом Роге — родном городе президента Владимира Зеленского — главная спортивная арена превратилась в дикое поле. Стадион, когда-то входивший в украинский топ по качеству газона, сейчас по колено зарос травой.
На состояние поля обратил внимание бывший житель Кривого Рога Тарик Стретович. Судя по снимкам, травяное покрытие безвозвратно уничтожено. В целом поле являет собой наглядный пример, как категорически нельзя обращаться с газоном.
Пользователи соцсетей шутят, что судя по темпам обветшания скоро стадион превратится в охотничьи угодья. Либо же его можно отдать аграриям под выпас скота.
Напомним, ранее в сети показали, в каких условиях вынуждены проводить соревнования юные легкоатлеты из Кривого Рога. Условия на стадионе «Металлург» уже давно не соответствуют никаким санитарным нормам.
Фото Тарик Стретович/Facebook
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