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Украина

"Хоть овец паси": в сети поражены, как обветшал и зарос стадион на родине Зеленского (фото)

10:59 8 мая 2020 512
стадион металлург
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Кривом Роге — родном городе президента Владимира Зеленского — главная спортивная арена превратилась в дикое поле. Стадион, когда-то входивший в украинский топ по качеству газона, сейчас по колено зарос травой.

На состояние поля обратил внимание бывший житель Кривого Рога Тарик Стретович. Судя по снимкам, травяное покрытие безвозвратно уничтожено. В целом поле являет собой наглядный пример, как категорически нельзя обращаться с газоном.

стадион

Пользователи соцсетей шутят, что судя по темпам обветшания скоро стадион превратится в охотничьи угодья. Либо же его можно отдать аграриям под выпас скота.

Напомним, ранее в сети показали, в каких условиях вынуждены проводить соревнования юные легкоатлеты из Кривого Рога. Условия на стадионе «Металлург» уже давно не соответствуют никаким санитарным нормам.

Фото Тарик Стретович/Facebook

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