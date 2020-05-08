Доллар резко подешевел: в чем причина

Деньги

Если в первой половине недели курсы доллара и евро колебались несущественно, то к пятнице ситуация изменилась и стоимость этих валют пошла вниз. По сравнению с показателями среды, 6 мая, американская валюта подешевела на 16 копеек, а европейская — на 36 копеек, опустившись ниже отметки 29 гривен. Так, 8 мая НБУ установил официальные курсы на уровне 26,82 грн за доллар и 28,91 грн за евро. На наличном рынке тоже наблюдается укрепление гривни на 15−30 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,74 грн, купить — по 27,01 грн; евро — сдать по 28,66 грн, купить — по 29,16 грн.

«В ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне»

«На минувшей неделе доллар к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,1−0,6%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,97 грн до 26,82 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время упали с 26,94−26,97 грн до 26,79−26,81 грн (-0,6%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,90- 27,18 грн до 26,78−27,05 грн (-0,5%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сохранилась на уровне 1,0%.

В последнюю неделю доллар на межбанке устойчиво торговался чуть ниже отметки 27 грн, а в среду и четверг возобновилось его снижение. От более глубокого падения доллар удерживали лишь покупки валюты Нацбанком. Сокращение спроса на валюту со стороны импортеров, как потребительских товаров, так и энергоносителей, приобрело устойчивый характер, и в среднесрочной перспективе гривня продолжит частично отыгрывать потери, которые понесла в марте.

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6−26,7 грн, а наличный доллар в банках — около 26,7−26,9 грн", — прогнозирует Иосуб.

По мнению экспертов, укреплению гривни способствует целый ряд факторов.

«Курс гривни в пятницу, 8 мая, вырос до 26,80 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что правительство Украины в переговорах с Международным валютным фондом планирует перейти на новую программу кредитования, рассчитанную на полтора года, для борьбы с последствиями коронавируса уже на следующей неделе.

Кроме того, Нацбанк Украины и Европейский банк реконструкции и развития договорились о валютном свопе в объеме до 500 млн долларов. При этом международные резервы Украины в апреле выросли на 3,1%.

Однако ситуация остается тяжелой и экономика требует поддержки. На рынке нехватка ликвидности, что приводит к перекосам между спросом и предложением. Вероятно, в преддверии длинных выходных разница между ценой покупки и продажи расширится, но сильных колебаний на рынке не будет из-за недостатка ликвидности. Курс гривни может колебаться в диапазоне 26,8−27,1 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Нацбанк активно пользуется благоприятной ситуацией на валютном рынке и пополняет международные резервы Украины. В течение апреля НБУ пополнил резервы на 800 миллионов долларов и к 1 мая они достигли 25 млрд 695 млн долларов.

Формат помощи от МВФ изменится

В НБУ отметили, что динамику изменения международных резервов в апреле определяли несколько факторов. Во-первых, это операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Спрос на валюту со стороны бизнеса после ажиотажа в марте существенно снизился. Предложение валюты было более чем достаточным для удовлетворения клиентских заявок, поэтому гривня усилила свои позиции, а Нацбанк возобновил операции по наращиванию международных резервов. Чистая покупка валюты НБУ в апреле составила 678,8 млн долларов. Интервенции по покупке валюты проводились в отдельные дни, когда предложение валюты превышало спрос, и в целом составили 723,3 млн долларов. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни в сторону обесценения Нацбанк в течение апреля продал 44,5 млн долларов.

Во-вторых, на динамику изменения валютных резервов влияли операции правительства по управлению государственным долгом. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте были направлены в общей сложности 303,9 млн долларов (в эквиваленте). Из этой суммы 128,6 млн долларов уплачены по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированным в валюте, еще 78 млн долларов — по еврооблигациям, остальные средства внесены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами. Эти расходы из резервов были частично компенсированы новыми поступлениями от размещения правительством валютных ОВГЗ на 164,4 млн долларов.

В Нацбанке отметили, что текущий объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Стоит отметить, что важным фактором, влияющим на курс национальной валюты, остается ожидание финансовой помощи от Международного валютного фонда. Сейчас стало известно, что формат этой помощи изменится. Как сообщил представитель МВФ Джерри Райс, Украина и фонд в проведении переговоров о новой программе сотрудничества переориентировались с предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

Джерри Райс уточнил, что постоянная виртуальная миссия обсуждает программу stand by, которая в данный момент будет полезной. Хотя по программе EFF в декабре 2019 года была достигнута предварительная договоренность на уровне менеджмента фонда.

«Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту», — сказал представитель фонда.

В Министерстве финансов Украины отметили, что рассчитывают завершить переговоры с МВФ на следующей неделе, до 15 мая.

«В связи с масштабным финансово-экономическим кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 и общей экономической неопределенностью относительно продолжительности и интенсивности последствий пандемии МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования», — говорится в заявлении Министерства финансов Украины.

В ведомстве уточнили, что основное отличие между программами — в сроках их реализации: три и полтора года соответственно. Объем же кредитных средств, которые Украина сможет привлечь за это время, остается неизменным.

По мнению экспертов, Украина может рассчитывать на получение помощи от МВФ уже в начале лета. Это поможет нашей стране поднять свой рейтинг, что обеспечит приток инвестиций и развитие доступного кредитования.

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