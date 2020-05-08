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Машину разорвало на куски: под Херсоном в жутком ДТП погиб водитель (фото)
7 мая вечером в полицию позвонил очевидец аварии в Бериславском районе Херсонской области и сообщил о лобовом столкновении автомобиля ВАЗ-2106 и грузовика DAF. Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия, а само авто при ударе буквально разорвало на части. Второй водитель отделался ушибами. (Напомним, на днях в Киеве на проспекте Победы произошло смертельное ДТП с участием шести машин.)
Как сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела следственного управления Херсонского областного главка полиции Дмитрий Думанский, ДТП произошло на автодороге Херсон — Новая Каховка — Геническ, неподалеку от села Бургунка.
По предварительной версии, 24-летний житель Генического района, управляя автомобилем ВАЗ-2106, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком, за рулем которого был 35-летний житель Днепра.
Полиция начала уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения со смертельным исходом».
Полиция Херсонщины просит возможных свидетелей ДТП позвонить по телефону (066) 94−64−810 (старший следователь Виктор Овдийчук) или 102. Анонимность гарантируется.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем ДТП в Софийском районе Днепропетровской области, где при столкновении легковушки Mazda и грузовика МАN погибли два человека.
А в начале этой недели в Киеве произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. В стельку пьяный мужчина протаранил три машины.
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