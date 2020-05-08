Известная писательница назвала Меган Маркл фальшивой, после чего ее обвинили в расизме (фото)

Мир

Известная американская писательница Эмили Гриффин, автор бестселлеров «Жених напрокат» (по мотивам которого был снят одноименный голливудский фильм с Кейт Хадсон и Джоном Красинси в главных ролях), «Все, что мы хотели», «Прежде всего любовь», «Грусть не для тебя», высказала в соцсетях свое мнение по поводу видео, которое герцог и герцогиня Сассекские обнародовали в честь первого дня рождения своего сына Арчи. В этом ролике, который снимал принц Гарри, Меган держит ребенка на коленях и читает ему детскую книжку «Утка! Кролик!».

48-летняя Эмили сочла, что Меган переигрывала, работала на камеру, выглядела фальшивой и вела себя не по-матерински. В переписке с подругой Гриффин заявила: «Арчи восхитителен, но это видео просто кричало: „Посмотрите на меня! Смотрите на меня! Мне нужно внимание как любящей маме“. Она просто смешна».

Писательница также сочла, что Меган явно была слегка раздражена поведением сына, который «не полностью соответствовал ее стандартам». Он не был все время заинтересован в происходящем и в какой-то момент даже начал плакать. «Мне жаль этого мальчика», — написала Эмили.

Позже Гриффин опубликовала в Instagram скриншот видео, подписав его «С днем рождения, Арчи! Уходи, Меган». И написала, что Маркл пыталась выдвинуть себя на первый план, устроив шоу имени себя любимой. «Почему она не снимала, позволив читать Гарри? И почему в конце не воспользовалась моментом и не произнесла: „Он сказал папочка!“. Потому что это на долю секунду привлекло бы внимание к Гарри. Боже, сохрани!» — написала она, имея в виду, что Арчи в самом деле начал бормотать что-то похожее на «папа», но Меган объявила, что он пытается сказать «утка».

«Кроме того, вы хотите приватности для своего ребенка, поэтому помещаете видео о нем… без штанов. Да ладно!» — продолжила Эмили.

Как сообщает Daily Mail, посты Гриффин вызвал критику в сети. Так, журналист Омид Скоби, соавтор биографии Меган и Гарри «В поисках свободы» (она появится в продаже уже летом этого года), назвал писательницу «полной ненависти и жалкой». Эмили также многие обвинили в расизме, заявив, что «белые женщины ненавидят черных без всякой причины». Меган, как известно, является дочерью белого и афроамериканки.

«Тот факт, что она использует свой Instagram как платформу для буллинга кого-то, кто не сделал никому ничего дурного, и при этом думает, что она лучше Меган, выше моего понимания. Людям нужно смотреть на себя в зеркало!» — написали в комментариях.

Кто-то выступил в защиту Эмили, выразив мнение, что ее слова не имели ничего общего с расизмом.

Сама писательница уже принесла свои извинения, заявив, что не ожидала такой негативной реакции. И что ей как раз очень нравится тот факт, что женщина смешанного расового происхождения вошла в королевскую семью. По словам Гриффин, ее мнение о Гарри и Меган «изменилось за последние месяцы», но это не имеет никакого отношения к расизму.

Это уже не первые нападки Эмили на Меган и Гарри. Ранее она критиковала пару за выбор имени для сына, считая, что оно не имеет никаких связей с историей королевской семьи.

Эмили Гриффин



Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри проживают в доме друга Опры Уинфри.

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