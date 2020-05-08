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«Я никому на проекте не открылась»: неожиданное признание самой яркой участницы «Холостяка-10» (фото)
8 марта 2020 года в эфир канала СТБ выйдет десятый эпизод романтического реалити «Холостяк-10». Традиционно это будет самый сложный эпизод — девушки будут знакомить главного героя — Макса Михайлюка — со своими родителями. После прошедшего выпуска, который снимался в Египте, проект покинула Алина. А вот Вика стала одной из главных фавориток Холостяка. Именно ее Макс пригласил на индивидуальное свидание в Египте. Оно началось в казино, а завершилось романтическим ужином.
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Вика рассказала, почему свидание стало для нее неожиданностью, чем был недоволен Макс и что она думает о своих конкурентках.
— Вика, вы признавались, что никогда до свидания с Максом не бывали в казино.
— Да! И для меня такая идея свидания была очень неожиданная, но в то же время интересная. Мне хотелось побывать в этом месте. Что сказать — Макс умеет удивлять, это факт (улыбается. — Авт.)!
— Холостяк хотел проверить насколько вы азартны.
— Я совсем не азартный человек! Больше скажу, в плане распоряжения финансами я довольно осторожна и у меня нет особого интереса к азартным играм.
Но главное, что мне удалось на этом свидании открыть для себя Макса по-новому. Мы успели обсудить семейные ценности, поговорить о видении будущей модели семьи. Признаюсь, у нас во многом совпадало мнение, и это не может не радовать.
— Макс был даже недоволен, что вы во многом соглашаетесь с ним!
— Существует тонкая грань между «поддакиванием, дабы угодить человеку», и «разделять мнение об общих интересах, когда они совпадают». О себе скажу одно: на свидании я была согласна с его точкой зрения, взглядами на жизнь и не считаю это чем-то плохим.
— Что на этом свидании вам запомнилось больше всего?
— Романтический ужин — была приятная атмосфера, играла скрипка и мы душевно поговорили. Обсуждали всевозможные темы и, признаюсь, наши «карты мира» во многом сошлись.
— Девушки были не очень довольны тем, что вы остались в проекте.
— А я вообще никак не реагирую на негативные комментарии остальных девушек в мой адрес! Я пришла на проект за личным счастьем. А то, что говорят за спиной — меня никак не касается, как и выводы участниц обо мне. Уверена только в одном: девушки меня не знают, как человека в целом. И я никому из них не открывалась на проекте лично, о чем совершенно не жалею. Особенно сейчас, пересматривая выпуски. Мне нравится одна фраза, которую применяю в своей жизни: «Не возлагай больших надежд на людей. У них есть свойство не оправдывать их». Вот так и у меня с участницами.
— Впереди — знакомство с вашими родителями. Насколько волнительным для вас было это событие?
— Это был долгожданный и в то же время волнительный момент! Знакомство с семьей — это как новый, очень важный этап в развитии отношений. Тем самым мы показываем важность и серьезность наших намерений. Я очень нервничала и чувствовала большую ответственность. Но при этом надеялась, что все пройдет хорошо. По крайней мере, идя на это свидание понимала, что максимально буду поддерживать Макса.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алина, покинувшая проект, рассказала о встрече с самым родным человеком, а также призналась, не смутила ли ее чрезмерная откровенность мамы.
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