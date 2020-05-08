Шоу-бизнес

8 марта 2020 года в эфир канала СТБ выйдет десятый эпизод романтического реалити «Холостяк-10». Традиционно это будет самый сложный эпизод — девушки будут знакомить главного героя — Макса Михайлюка — со своими родителями. После прошедшего выпуска, который снимался в Египте, проект покинула Алина. А вот Вика стала одной из главных фавориток Холостяка. Именно ее Макс пригласил на индивидуальное свидание в Египте. Оно началось в казино, а завершилось романтическим ужином. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Вика рассказала, почему свидание стало для нее неожиданностью, чем был недоволен Макс и что она думает о своих конкурентках.

— Вика, вы признавались, что никогда до свидания с Максом не бывали в казино.

— Да! И для меня такая идея свидания была очень неожиданная, но в то же время интересная. Мне хотелось побывать в этом месте. Что сказать — Макс умеет удивлять, это факт (улыбается. — Авт.)!

— Холостяк хотел проверить насколько вы азартны.

— Я совсем не азартный человек! Больше скажу, в плане распоряжения финансами я довольно осторожна и у меня нет особого интереса к азартным играм.

Но главное, что мне удалось на этом свидании открыть для себя Макса по-новому. Мы успели обсудить семейные ценности, поговорить о видении будущей модели семьи. Признаюсь, у нас во многом совпадало мнение, и это не может не радовать.

— Макс был даже недоволен, что вы во многом соглашаетесь с ним!

— Существует тонкая грань между «поддакиванием, дабы угодить человеку», и «разделять мнение об общих интересах, когда они совпадают». О себе скажу одно: на свидании я была согласна с его точкой зрения, взглядами на жизнь и не считаю это чем-то плохим.

— Что на этом свидании вам запомнилось больше всего?

— Романтический ужин — была приятная атмосфера, играла скрипка и мы душевно поговорили. Обсуждали всевозможные темы и, признаюсь, наши «карты мира» во многом сошлись.

— Девушки были не очень довольны тем, что вы остались в проекте.

— А я вообще никак не реагирую на негативные комментарии остальных девушек в мой адрес! Я пришла на проект за личным счастьем. А то, что говорят за спиной — меня никак не касается, как и выводы участниц обо мне. Уверена только в одном: девушки меня не знают, как человека в целом. И я никому из них не открывалась на проекте лично, о чем совершенно не жалею. Особенно сейчас, пересматривая выпуски. Мне нравится одна фраза, которую применяю в своей жизни: «Не возлагай больших надежд на людей. У них есть свойство не оправдывать их». Вот так и у меня с участницами.

— Впереди — знакомство с вашими родителями. Насколько волнительным для вас было это событие?

— Это был долгожданный и в то же время волнительный момент! Знакомство с семьей — это как новый, очень важный этап в развитии отношений. Тем самым мы показываем важность и серьезность наших намерений. Я очень нервничала и чувствовала большую ответственность. Но при этом надеялась, что все пройдет хорошо. По крайней мере, идя на это свидание понимала, что максимально буду поддерживать Макса.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алина, покинувшая проект, рассказала о встрече с самым родным человеком, а также призналась, не смутила ли ее чрезмерная откровенность мамы.

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