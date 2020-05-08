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Лидеры ритейла избавляются от недобросовестных партнеров
Несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса, социально ориентированные ритейлеры Украины, такие как «АТБ», сумели защитить своего клиента, обеспечивая украинцев качественными продуктами питания по максимально доступным ценам.
Напомним, в середине весны даже в условиях стремительного повышения закупочных цен производителями, и традиционного для Украины сезонного подорожания, отдельные представители розничной торговли продолжили работать с минимальной фиксированной наценкой. Торговая компания «АТБ» сумела обеспечить около четырех миллионов своих клиентов гарантированно качественными продуктами и товарами первой необходимости по наиболее доступным ценам (в среднем на 10−15% ниже среднерыночных).
Еще одним серьезным испытанием на прочность для ритейлеров, в том числе и отраслевого лидера, стало желание некоторых владельцев недвижимости заработать побольше.
Как известно, в конце марта Верховная Рада Украины одобрила законопроект № 3275, которым освободила арендаторов от платы на период карантинных мер. Однако вскоре парламентарии внесли в документ правки, принципиально изменив его суть. В частности, в нынешней редакции не предусмотрено автоматическое освобождение от платы. Хотя это и возможно по договоренности сторон.
«Помещение, находящееся в Чернигове на ул. Ивана Мазепы, 55з, компания „АТБ“ арендовала еще в 2012 году. За время работы продуктового магазина арендная плата выросла в 2,5 раза. Тем не менее, несмотря на кризис, собственники готовы были продолжить сотрудничество при небольшом увеличении арендной платы. Переговоры результата не дали», — заявили в пресс-службе «АТБ».
В результате компания «АТБ-маркет» приняла волевое решение и продлила договор аренды на условиях, предложенных арендодателем. Одновременно с этим специалисты компании начали поиск альтернативного объекта в зоне расположения арендованного магазина.
«6 апреля 2020 года, в непосредственной близости от старого объекта, на ул. Ивана Мазепы, 60, появился новый „АТБ“. Все с тем же, уже хорошо знакомым клиентам, широким ассортиментом качественной продукции, высоким уровнем комфорта и достаточно демократичными ценами. Договор с арендодателем был незамедлительно расторгнут», — сообщила пресс-служба компании.
Примечательно, что после разрыва договора с «АТБ» арендодатель уже более месяца не может найти претендента на освободившееся помещение.
«Хочется верить, что этот случай станет наглядным примером для других украинских арендодателей, которые в погоне за сверхприбылью могут попытаться необоснованно поднять цены», — прокомментировали ситуацию в компании.
В «АТБ-Маркет» официально заявили, что в таких случаях будут расторгать действующие договоры. А чтобы не лишить граждан доступа к гарантированно качественным продуктам, вскоре открывать собственные новые супермаркеты в непосредственной близости от ранее арендованных объектов.
В Украине в 284 городах работают 1109 супермаркетов «АТБ». Ассортимент каждого из этих магазинов превышает 3,5 тысячи наименований товаров. А для того, чтобы миллионы украинцев в любое время могли получить свежие и гарантированно качественные продукты, на свои рабочие места ежедневно выходят и прилагают максимум усилий около 64 тысяч сотрудников корпорации «АТБ».
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