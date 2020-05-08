Сервисные центры МВД открываются после карантина: названа дата

Украина

12 мая вместе с ослаблением карантина вернутся к работе и центры оформления паспортов, сервисные центры МВД, подразделения Госмиграции. На первом этапе центры будут работать по особому графику и с ограничением потока посетителей.

Прием граждан сервисными центрами МВД будет проводиться по предварительной записи: через сайт или по телефону (если нет системы электронной очереди). Посетители к операционисту будут допускаться с условием, что в зале не собирается толпа (не более одного человека на 10 квадратных метров). На рабочих местах сотрудников центров будут установлены защитные экраны. И посетители, и работники центров должны носить маску.

В ряде регионов паспортные центры и центры МВД могут вернуться к работе позже, чем 12 мая. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации и от работы общественного транспорта.

Напомним, с 19 марта сервисные центры МВД перешли на работу в онлайн-режиме. Попасть на личный прием можно было только для получения неотложных услуг, например, переоформления украденных/потерянных документов.

Фото hsc.gov.ua

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