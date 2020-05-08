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Минздрав впервые нормально информирует общество о вопросах медреформы, — эксперт
Министерство здравоохранения Украины впервые начало выстраивать нормальную коммуникацию с украинцами по вопросу медицинской реформы. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Алексей Якубин.
«По медреформе нужно отметить два важных позитивных момента. Первый — от реформы в том виде, в котором нам ее представляли раньше (привет Супрун и ко), решили отказаться. Второй позитив: Минздрав впервые начал выстраивать нормальную коммуникацию с украинцами по этому вопросу. Новый курс Степанова понятен и, судя по реакциям среди врачей, его вполне одобряют в экспертной среде», — написал политолог.
Он также отметил, что вся нынешняя коммуникация министерства с обществом говорит о том, что глава Минздрава Максим Степанов хочет работать открыто.
«В период карантина Минздрав вообще стал главным ньюзмейкером страны и смог обеспечить нормальное информирование людей о ходе эпидемии. В результате удалось избежать паники, которая гарантированно обернулась бы катастрофой для страны, и большого всплеска заболевания», — считает Якубин.
По его словам, в результате постоянного информирования общества со стороны министерства о ситуации с распространением COVID-19 и методах предосторожности удалось избежать повальной эпидемии.
«Подействовали уговоры Минздрава „оставаться дома“. В итоге мы ожидаем либерализации карантина уже 11 мая. А в это время, напомню, в некоторых соседних странах эпидемия изо дня в день только усиливается. Если же Степанову и его команде удастся продолжать такую же коммуникацию по медицинской реформе, то, возможно, мы пройдем этот этап без больших информационных потрясений, медиабомб и манипуляций», — подытожил Алексей Якубин.
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