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Здоровье и медицина

Минздрав впервые нормально информирует общество о вопросах медреформы, — эксперт 

15:47 8 мая 2020 143
Минздрав впервые нормально информирует общество о вопросах медреформы,&nbsp;— эксперт
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Министерство здравоохранения Украины впервые начало выстраивать нормальную коммуникацию с украинцами по вопросу медицинской реформы. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Алексей Якубин.

«По медреформе нужно отметить два важных позитивных момента. Первый — от реформы в том виде, в котором нам ее представляли раньше (привет Супрун и ко), решили отказаться. Второй позитив: Минздрав впервые начал выстраивать нормальную коммуникацию с украинцами по этому вопросу. Новый курс Степанова понятен и, судя по реакциям среди врачей, его вполне одобряют в экспертной среде», — написал политолог.

Он также отметил, что вся нынешняя коммуникация министерства с обществом говорит о том, что глава Минздрава Максим Степанов хочет работать открыто.

«В период карантина Минздрав вообще стал главным ньюзмейкером страны и смог обеспечить нормальное информирование людей о ходе эпидемии. В результате удалось избежать паники, которая гарантированно обернулась бы катастрофой для страны, и большого всплеска заболевания», — считает Якубин.

По его словам, в результате постоянного информирования общества со стороны министерства о ситуации с распространением COVID-19 и методах предосторожности удалось избежать повальной эпидемии.

«Подействовали уговоры Минздрава „оставаться дома“. В итоге мы ожидаем либерализации карантина уже 11 мая. А в это время, напомню, в некоторых соседних странах эпидемия изо дня в день только усиливается. Если же Степанову и его команде удастся продолжать такую же коммуникацию по медицинской реформе, то, возможно, мы пройдем этот этап без больших информационных потрясений, медиабомб и манипуляций», — подытожил Алексей Якубин.

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