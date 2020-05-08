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Мужчина ранил жену, но полиция его отпустила. Он вернулся и зарезал ее (видео)
Утром 8 мая в Центральный отдел полиции позвонил житель Николаева и сообщил, что его сосед только что убил свою сожительницу. Осознав что натворил, тот попросил вызвать на место преступления полицейских. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что на Буковине мужчина зарезал жену и воткнул себе нож в сердце на глазах у семилетней дочери.
К дому по улице Большой Морской прибыла следственно-оперативная группа полиции, сотрудники которой выяснили, что 55-летний мужчина, выпив вместе со своей гражданской женой спиртное, поссорился с ней и ударил ножом в шею, от чего женщина скончалась. Мужчину задержали и увезли в райотдел до вынесения судом решения о мере пресечения. Уголовное дело открыли по статье «Умышленное убийство».
Однако оказалось, что этот мужчина накануне вечером уже побывал в стенах того же отдела полиции. Как сообщила «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации полиции Николаевской области Елена Бережная, в тот раз он сам вызвал полицейских и «скорую помощь» и рассказал, что, вернувшись из магазина с очередной бутылкой водки, застал свою супругу с резаной раной руки.
Однако сама женщина сообщила, что ранение ножом ей нанес именно сожитель. Поэтому его задержали и составили протокол по статье УК Украины о легких телесных повреждениях. После этого домашнего тирана… отпустили. А все потому, что упомянутая статья 125 не предусматривает задержания подозреваемого до вынесения решения о его наказании судом. Поэтому мужчина вернулся домой, продолжил скандал с сожительницей и в итоге под утро ее зарезал.
На этот раз его уже задержали в порядке 208 статьи Уголовного кодекса. Решается вопрос об аресте на время проведения следственных действий.
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