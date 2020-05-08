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Спорт

Первый в Украине футболист заразился коронавирусом

19:38 8 мая 2020
Коронавирус
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Соперник киевского «Динамо» в полуфинале Кубка Украины, футбольный клуб «Минай» из Закарпатья официально сообщил о заражении коронавирусом одного из футболистов команды. Правда, имя заболевшего в клубе из первой лиги не называют.

Сообщается лишь, что игрок 7 мая сдал положительный тест в одном из медицинских учреждений Закарпатья, после чего был изолирован. Врачи уже оказывают ему необходимую помощь.

Руководством ФК «Минай» уже дано указание проверить всех футболистов и сотрудников клуба на наличие заболевания.

Отметим, что это первый в Украине случай заболевания COVID-19 среди футболистов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что от коронавируса умер бывший президент футбольного клуба «Буковина» Василий Федорюк.

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