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Первый в Украине футболист заразился коронавирусом
Соперник киевского «Динамо» в полуфинале Кубка Украины, футбольный клуб «Минай» из Закарпатья официально сообщил о заражении коронавирусом одного из футболистов команды. Правда, имя заболевшего в клубе из первой лиги не называют.
Сообщается лишь, что игрок 7 мая сдал положительный тест в одном из медицинских учреждений Закарпатья, после чего был изолирован. Врачи уже оказывают ему необходимую помощь.
Руководством ФК «Минай» уже дано указание проверить всех футболистов и сотрудников клуба на наличие заболевания.
Отметим, что это первый в Украине случай заболевания COVID-19 среди футболистов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что от коронавируса умер бывший президент футбольного клуба «Буковина» Василий Федорюк.124
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