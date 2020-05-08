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Обвал дома в Одессе: появились новые фото разрушений
В ночь на пятницу, 8 мая, в центре Одессы обрушился аварийный флигель дома, в результате без крыши над головой остались жильцы восьми квартир — 21 человек.
Как сообщает «Думская», люди собирают уцелевшие вещи. Во время происшествия жильцам первого этажа пришлось выпрыгивать из окон.
Городские власти проинформировали, что флигель имел статус аварийного еще с 1996 года. А в 2018 году в этом доме произошел пожар. Тогда в мэрии обещали начать ремонт здания, а жильцам — выплатить компенсации либо переселить их. Но дело закончилось обещаниями.
Ранее сообщалось, что в апреле в центре Одессы обрушилось старинное здание — во время проведения ремонтных работ строение сложилось словно карточный домик.
Фото: «Думская»14
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