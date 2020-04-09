Происшествия

Обрушение старинного дома в центре Одессы сняли на видео с высоты

В четверг, 9 апреля, в центре Одессы обрушилось старинное здание. Видео произошедшего появилось в интернете.

Как сообщает «Думская», дом на углу Канатной и переулка Нахимова, в котором на днях начались какие-то работы, санкционированные облгосадминистрацией, сложился как карточный домик.

Рабочие не пострадали. Однако, пишет издание, не исключено, что могло завалить прохожего. На месте работают спасатели ГСЧС. Переулок Нахимова и начало Канатной перекрыты.

Здание по адресу Канатная, 5 — памятник архитектуры местного значения. Он построен в 1893 году. В начале своей эксплуатации использовался в качестве товарного склада и гостиного двора для работников шестовской и новомиргородской московской биржевой артели.

Напомним, осенью прошлого года в другом старинном одесском здании, построенном в 1900 году, где находится областной главк Нацполиции, обвалился потолок.

Фото с сайта https://dumskaya.net.

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