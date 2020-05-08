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«Думали — землетрясение»: в центре Одессы ночью обрушился жилой дом (фото)
В центре Одессы в ночь на пятницу, 8 мая, в жилом доме № 9 по улице Польский спуск произошло обрушение. «Многие уже спали, когда раздался жуткий грохот и мы ощутили толчки, — рассказали жильцы. — Поначалу подумали: землетрясение, а уже потом увидели и поняли…». (Напомним, что недавно в центре Одессы обрушилось старинное здание.)
Как сообщили в региональном главке ГСЧС, сразу же после получения сообщения о ЧП направили на место спасателей. Как выяснилось, произошло разрушение первого и второго этажей в правом крыле здания, где заселены семь квартир. (Дом состоит из двух флигелей — двух- и трехэтажного).
«Обрушился двухэтажный флигель», — уточнили в ведомстве, добавив, что дом является аварийным.
Как сообщили в мэрии, в доме — 8 квартир, в которых проживает 21 человек.
«Сразу после обрушения три человека (которые были арендаторами квартир) уехали с места происшествия в неизвестном направлении, трое были поселены в детском лагере «Мечта» КП «Одесгорэлектротранс», 15 человек разъехались по родственникам. Со всеми жителями поддерживается связь.
С 1996 года флигель, в котором произошло обрушение, имеет статус аварийного. В настоящее время департаментом городского хозяйства заказана комплексная экспертиза, которая определит дальнейшие действия", — сообщили в пресс-службе.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Разрушенный флигель обесточен, здание находится под охраной.
Следует заметить, что 30 мая 2018 года в Одессе в трехэтажном здании по улице Польский спуск, 9, во время масштабного пожара погиб человек. В ходе тушения пламени в квартире на втором этаже трехэтажного флигеля из дома были эвакуированы 25 человек. Пожар уничтожил 400 квадратных метров. Тогда в мэрии сообщили, что также пострадали кровля и чердачное перекрытие двухэтажного внутридворового флигеля площадью около 300 квадратных метров, где в 8 квартирах проживали люди.
Городские власти заявляли, что окажут помощь потерпевшим.
«Как говорится, воз и ныне там: ничего не сделано, — возмущаются потерпевшие жильцы. — Сейчас вот стремятся нас выкурить отсюда, чтобы освободить площадку под строительство очередной высотки. О людях никто не думает…»
В мэрии ситуацию пока не комментируют.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в центре Киева: на днях на Крещатике рухнул шпиль с одного из исторических зданий.
«ФАКТЫ» также писали о ЧП на популярном одесском пляже «Ланжерон». Там случился строительный обвал. С многоэтажного корпуса cлетели газобетонные блоки и упали прямо на детскую площадку, спа-зону и территорию, прилегающую к элитному отелю.
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