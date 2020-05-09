На Житомирщине будут судить прокурора, похитившего человека

Происшествия

Бывшего прокурора Житомирской местной прокуратуры и его родственников будут судить за похищение и избиение человека. Обвинительный акт уже направлен в суд, сообщили в ГБР.

Следствием установлено, что 21 августа 2019 года прокурор вместе с отцом и братом избили мужчину, которого подозревали в похищении своих вещей с кладбища. После избиения, угрожая потерпевшему предметом, похожим на пистолет, прокурор поместил избитого в багажник автомобиля, где его и нашли работники полиции во время проверки.

У пострадавшего зафиксировали легкие телесные повреждения.

Бывшему прокурору и его родственникам вменяют похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, которое сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий с применением оружия.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Киеве задержали банду «оборотней в погонах», которая занималась похищением людей с целью выкупа. А в Одесской области задержали преступную группировку, которая специализировалась на разбойных нападениях, пытках, грабежах и вымогательстве денег у предпринимателей.

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