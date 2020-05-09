Происшествия

Похищали среди бела дня: в Киеве "оборотни в погонах" организовали охоту на айтишников, требуя огромный выкуп

В Киеве задержаны члены очередной банды «оборотней в погонах», которые, прикрываясь своим положением, пытались, как их харьковские «коллеги», нажиться на простых украинцах.

Так, члены указанного преступного формирования среди белого дня нападали на предпринимателей, занимавшихся IT-технологиями, вывозили их в лес и требовали деньги. Один из пострадавших отдал $ 175 тыс, сообщили в областном отделении Нацполиции.

«К преступлениям банда готовилась тщательно. Каждую свою жертву они отслеживали шаг за шагом, знали распорядок дня, режим работы, адреса пребывания. Похищали людей на арендованных автомобилях. Знание методов оперативно-розыскной деятельности позволяли им почти не оставлять за собой следов», — сказано в сообщении.

Похищенным надевали наручники, избивали и требовали большие суммы денег.

«Так, один из пленников заплатил своим похитителям 175 000 долларов США. Для этого они посадили мужчину к себе в автомобиль и ездили по разным адресам, пока тот не набрал определенную сумму денег», — рассказали в полиции.

При задержании у бандитов дома изъяли 9 пистолетов, боеприпасы, полицейский мундир и жетоны, различные удостоверения, среди которых сотрудников полиции и СБУ, Администрации Президента Украины, налоговой службы, шевроны с надписями «СБУ», «Полиция», наручники, дубинки, мобильные телефоны, более 35 тысяч долларов США и 500 евро, банковские карточки, большое количество наркотиков — амфетамина, метадона, героина.

Также изъяты 5 автомобилей, на которых передвигались злоумышленники.

Задержанным инкриминируют преступления, предусмотренные ч.3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ноябре прошлого года в Киеве была разоблачена преступная группа полицейских, которые разработали схему получения незаконного «дополнительного заработка» — для этого они освобождали от ответственности лиц, которые были обнаружены за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и лишены права дальнейшего управления транспортом.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter