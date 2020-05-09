Дело Стерненко: генпрокурора Венедиктову заподозрили в незнании законов

Украина

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вынесла постановление о своем отводе в производстве относительно одесского активиста Сергея Стерненко, чем вызвала недоумение в юридических кругах. Напомним Стерненко написал заявление в НАБУ о незадекларированных часах генпрокурора и НАБУ открыло производство по данному обращению.

По словам Венедиктовой, в связи с этим в деле экс-главы одесского «Правого сектора» Сергея Стерненка может возникнуть потенциальный конфликт интересов.

«…во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и Генерального прокурора в этом производстве», — говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

Юрист «Центра противодействия коррупции» Андрей Савин заявил, что такой процедуры не существует, пишет «Украинская правда».

Он отмечает, что отвести от дела можно конкретного прокурора, который принимает в нем участие, а не генпрокурора в целом.

«Венедиктова или не понимает законов, или пытается казаться объективной. Ведь ее заявление о том, что она себя отвела как генпрокурора по делу Стерненка выглядит нелепо. В его деле вообще не требуется участие генпрокурора как таковое. Он не спецсубъект, по которому какие-то процессуальные действия осуществляет генпрокурор, как, например, нардеп или другой определенный законом чиновник», — цитирует издание слова юриста.

Напомним, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что Сергей Стерненко, смертельно ранивший напавшего на него мужчину, в любом случае будет подозреваемым, вопрос только, по какой статье Уголовного кодекса.

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