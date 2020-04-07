Вопрос в квалификации: Венедиктова рассказала о подозрении активисту Стерненко

Украина

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила прояснить ситуацию со скандалом вокруг расследования нападения на одесского активиста Сергея Стерненко. По словам генпрокурора, пострадавший Стерненко в любом случае будет подозреваемым, вопрос только по какой статье Уголовного кодекса.

«По Стерненко подозрение будет в любом случае. Квалификация — или 115-я статья, или 118-я… 115-я — это убийство, 118-я — это убийство в целях самозащиты. Разница в квалификации», — объяснила генпрокурор в интервью «Украинской правде».

Также Венедиктова отрицает, что у нее был конфликт с бывшим заместителем по поводу дела Стерненко, тем более, что квалифицировать действия одесского активиста будут не в Офисе генпрокурора, а следователь.

«Конкретно по Стерненко Венедиктова не имеет права и не будет этим заниматься, этим будут заниматься прокурор и следователь… Не от меня инициатива будет исходить… Дело расследуется два года, вы же понимаете, что оно рано или поздно закончится? Вопросы квалификации», — добавила генпрокурор.

Напомним, нападение на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено два года назад. Одессита избили и ранили ножом. Стерненко признался, что в ответ также применил нож. Один из напавших умер на месте.

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