Общество и люди

Где в Киеве сдать использованные маски: названы адреса

В Киеве уже на следующей неделе будут установлены контейнеры для сбора использованных масок и перчаток. Об этом сообщил в Facebook депутат Киевсовета Константин Яловой.

«Пунктов будет даже больше, чем планировали: не 10, а 14», — написал он.

Яловой опубликовал полный перечень адресов, где можно оставить использованные средства индивидуальной защиты.

В магазинах сети Billa:

▪ ул. Гришко, 3;

▪ пр-т Маяковского, 85;

▪ Бессарабська площадь, 2;

▪ ул. Тростянецкая, 1;

▪ Дарницкая площадь, 1;

▪ Воздухофлотский пр-т, 56;

▪ ул. Голосеевская, 13;

▪ Майдан Независимости, ТЦ «Глобус»;

▪ ул. Большая Васильковская, 100;

▪ ул. Попудренко, 40.

В магазинах сети METRO Cash & Carry:

▪ пр-т. Григоренко, 43;

▪ Кольцевая дорога, 1-в;

▪ пр-т. Бандеры, 26-в;

▪ ул. Лифаря, 2.

«После наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержымым будут безопасно утилизированы при высоких температурах», — написал депутат Киевсовета.

Как писали «ФАКТЫ», ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, как правильно надевать и снимать медицинскую маску.

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