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Где в Киеве сдать использованные маски: названы адреса
В Киеве уже на следующей неделе будут установлены контейнеры для сбора использованных масок и перчаток. Об этом сообщил в Facebook депутат Киевсовета Константин Яловой.
«Пунктов будет даже больше, чем планировали: не 10, а 14», — написал он.
Яловой опубликовал полный перечень адресов, где можно оставить использованные средства индивидуальной защиты.
В магазинах сети Billa:
▪ ул. Гришко, 3;
▪ пр-т Маяковского, 85;
▪ Бессарабська площадь, 2;
▪ ул. Тростянецкая, 1;
▪ Дарницкая площадь, 1;
▪ Воздухофлотский пр-т, 56;
▪ ул. Голосеевская, 13;
▪ Майдан Независимости, ТЦ «Глобус»;
▪ ул. Большая Васильковская, 100;
▪ ул. Попудренко, 40.
В магазинах сети METRO Cash & Carry:
▪ пр-т. Григоренко, 43;
▪ Кольцевая дорога, 1-в;
▪ пр-т. Бандеры, 26-в;
▪ ул. Лифаря, 2.
«После наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержымым будут безопасно утилизированы при высоких температурах», — написал депутат Киевсовета.
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