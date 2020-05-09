26.80 / 27.02 28.82 / 29.19
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Где в Киеве сдать использованные маски: названы адреса

16:19 9 мая 2020
Маски
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве уже на следующей неделе будут установлены контейнеры для сбора использованных масок и перчаток. Об этом сообщил в Facebook депутат Киевсовета Константин Яловой.

«Пунктов будет даже больше, чем планировали: не 10, а 14», — написал он.

Яловой опубликовал полный перечень адресов, где можно оставить использованные средства индивидуальной защиты.

В магазинах сети Billa:

▪ ул. Гришко, 3;

▪ пр-т Маяковского, 85;

▪ Бессарабська площадь, 2;

▪ ул. Тростянецкая, 1;

▪ Дарницкая площадь, 1;

▪ Воздухофлотский пр-т, 56;

▪ ул. Голосеевская, 13;

▪ Майдан Независимости, ТЦ «Глобус»;

▪ ул. Большая Васильковская, 100;

▪ ул. Попудренко, 40.

В магазинах сети METRO Cash & Carry:

▪ пр-т. Григоренко, 43;

▪ Кольцевая дорога, 1-в;

▪ пр-т. Бандеры, 26-в;

▪ ул. Лифаря, 2.

«После наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержымым будут безопасно утилизированы при высоких температурах», — написал депутат Киевсовета.

Как писали «ФАКТЫ», ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, как правильно надевать и снимать медицинскую маску.

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Атмосферный фронт уже на подходе: синоптик предупредила о резкой перемене погоды

Атмосферный фронт уже на подходе: синоптик предупредила о резкой перемене погоды

Звезда Голливуда Куриленко отказалась быть украинкой: реакция сети

Звезда Голливуда Куриленко отказалась быть украинкой: реакция сети

Ирина Венедиктова

«А вы правда прокурор Украины???»: Венедиктова взорвала сеть поздравлением с Днем Победы

Игорь Ласточкин с Илоной Гвоздевой

Игорь Ласточкин продает кубок победителя "Танців з зірками", чтобы спасти ребенка

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер