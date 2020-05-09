Звезда киевского «Динамо» угрожал убить «Мисс Хорватия»: подробности скандала (фото)

Спорт

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба после того, как в состоянии алкогольного опьянения заявился домой и угрожал убить свою супругу Андрею, обладательницу титула «Мисс Хорватия-2000», ее мать и сестру.

Как сообщает издание Jutarnji Vijesti, правоохранители провели обыск в доме Вукоевича, чтобы установить, есть ли у спортсмена оружие, а сам экс-футболист провел в полицейском участке целую ночь. «Пока уголовное расследование не будет завершено, мы не можем что-то комментировать», — сообщил речник загребской полиции.

Наутро после инцидента Огнен был доставлен на допрос в прокуратуру, которая приняла решение временно отпустить его, пока одна из сторон не потребует изменения меры. Самому экс-футболисту, ныне работающему старшим тренером сборной Хорватии U-20 и селекционером киевского клуба, запрещено приближаться к своей жене менее чем на 200 метров и посещать свой дом в одном из районов Загреба — Тушканаце. Как сообщил адвокат Никола Мандич, Вукоевич уже нашел себе новое жилище.

Отметим, что в составе киевского «Динамо» хорват выступал с 2008-го по 2015 год, став чемпионом Украины и дважды обладателем Суперкубка страны. Свадьба Огнена и Андреи состоялась в октябре 2016-го, а в декабре того же года у пары родился сын Лука.

Огнен и Андрея воспитывают сына Луку

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена едва не застрелила известного игрока в американский футбол Эрла Томаса, уличив того в измене.

323

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter