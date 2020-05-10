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До +26: синоптики порадовали прогнозом на выходные
В воскресенье, 10 мая, в Украине будет солнечно и без осадков. Новая неделя начнется с дождей и гроз — сначала в западных областях, а затем дожди распространятся на всю территорию страны. Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.
10 мая небольшие дожди возможны в восточных областях. Ветер западный, 5−10 м/с. Днем будет жарко — до 21 градуса в южных областях и до 25° на Закарпатье.
11 мая в Украину придут дожди и грозы. День будет жарким, в большинстве регионов термометры покажут +25−26 градусов, чуть прохладнее будет на востоке — до +22°.
Напомним, с 12−13 мая в Украине ожидается резкое похолодание. Народный синоптик Леонид Горбань рассказал «ФАКТАМ», что жара вернется с 26 мая. Об этом в статье «Дожди и жара: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»42
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