До +26: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Украина

В воскресенье, 10 мая, в Украине будет солнечно и без осадков. Новая неделя начнется с дождей и гроз — сначала в западных областях, а затем дожди распространятся на всю территорию страны. Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

10 мая небольшие дожди возможны в восточных областях. Ветер западный, 5−10 м/с. Днем будет жарко — до 21 градуса в южных областях и до 25° на Закарпатье.

11 мая в Украину придут дожди и грозы. День будет жарким, в большинстве регионов термометры покажут +25−26 градусов, чуть прохладнее будет на востоке — до +22°.

Напомним, с 12−13 мая в Украине ожидается резкое похолодание. Народный синоптик Леонид Горбань рассказал «ФАКТАМ», что жара вернется с 26 мая. Об этом в статье «Дожди и жара: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter