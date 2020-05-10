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Наука и технологии

Google поздравил с Днем матери дудлом-игрушкой

8:09 10 мая 2020
гугл
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Компания Google продолжила традицию выпускать дудлы-игрушки к праздникам. К отмечаемому 10 мая Дню матери Google напомнил, что можно не только найти в интернете готовые открытки, но и самостоятельно нарисовать поздравительное послание маме.

Виртуальный конструктор открыток размещен на стартовой странице поисковика. Программа позволяет создавать шедевры из цветов, сердечек, конфетти, дополнять картину вышивкой и аппликацией.

Для вдохновения на творчество Google приводит примеры виртуальных открыток, созданных сотрудниками компании.

открытка

день матери

Напомним, ранее Google предложил пользователям дудл-игрушку на экологическую тему и приурочил это ко Дню Земли.

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