Google поздравил с Днем матери дудлом-игрушкой

Наука и технологии

Компания Google продолжила традицию выпускать дудлы-игрушки к праздникам. К отмечаемому 10 мая Дню матери Google напомнил, что можно не только найти в интернете готовые открытки, но и самостоятельно нарисовать поздравительное послание маме.

Виртуальный конструктор открыток размещен на стартовой странице поисковика. Программа позволяет создавать шедевры из цветов, сердечек, конфетти, дополнять картину вышивкой и аппликацией.

Для вдохновения на творчество Google приводит примеры виртуальных открыток, созданных сотрудниками компании.

Напомним, ранее Google предложил пользователям дудл-игрушку на экологическую тему и приурочил это ко Дню Земли.

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