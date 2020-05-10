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"Как говорится, почувствуйте разницу": в сети сравнили поздравления Путина и Зеленского с Днем Победы (видео)
Выступления 9 мая двух президентов — Владимира Зеленского и Владимира Путина — хоть и были посвящены одному событию, но контрастировали, как небо и земля. К такому выводу пришли зрители, посмотревшие видео со сравнением президентских выступлений.
Сравнительный анализ был подготовлен журналистами проекта «Настоящее время». Первое отличие, что бросается в глаза, это чрезмерный пафос путинской речи, особенно на фоне спокойного обращения Зеленского к соотечественникам.
Сравните речи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 9 мая, в 75-ю годовщину победы над фашистской Германией pic.twitter.com/VYunHefVId— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) May 9, 2020
Не добавило очков Путину чтение речи с бумажки. Зеленский же, если и использовал телесуфлер, то сделал так, чтобы это осталось незаметным для зрителей.
Не оставили зрители без внимания и суть выступления. Путин пытался донести, что нет праздника важнее, чем День Победы. Зеленский попытался донести, что 9 мая — не подходящий день для лозунгов и помпезности.
Также было отмечено, что пока Путин говорил о безымянных «миллионах героев», Зеленский же назвал украинцев-героев по именам. Поэтому когда речь зашла о том, что подвиг народа не забыт, украинский президент выглядел более искренним.
Напомним, Зеленский 9 мая провел на Закарпатье у мемориального комплекса «Холм Славы». 8 мая в День памяти и примирения глава государства побывал в Луганской области, где в поселке Меловое посетил мемориальный комплекс «Украина — освободителям».
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в сети сравнили новогодние обращения трех президентов — Путина, Зеленского и Лукашенко. Поздравление Зеленского получилось нестандартным и активно обсуждаемым, а под видео с Путиным счетчик дислайков и комментарии пришлось засекретить.139
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"Как говорится, почувствуйте разницу": в сети сравнили поздравления Путина и Зеленского с Днем Победы (видео)
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