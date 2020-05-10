Политика

Цимбалюк рассказал, что в Москве думают о Зеленском

У российских пропагандистов Владимир Зеленский снова стал объектом для жесткой критики. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал корреспондент агентства УНИАН в российской столице Роман Цимбалюк.

По словам Цимбалюка, в Кремле не причисляют Зеленского к послушным политикам. «В Москве его не считают человеком, готовым капитулировать. И правда, он пока не сделал ни одного шага, который нельзя откатать назад», — объяснил журналист.

Корреспондент заметил, что российская пропаганда пытается приписать Зеленскому нацистские взгляды, а, следовательно, обесчеловечить украинского президента в глазах россиян.

«Показательно, что во время годовщины победы Зеленского во втором туре российские пропагандисты называли его президентом-нацистом… Российским детям внушают, что нацистов нужно убивать. Хотелось бы, чтобы это услышал наш президент», — подытожил Цимбалюк.

Напомним, Цимбалюк рассказал о новых подходах кремлевских пропагандистов в освещении отношений России с соседями. Об этом подробно в интервью «Лукашенко очень раздражает Кремль, а коронавирус испортил триумф Путина».

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