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Цимбалюк рассказал, что в Москве думают о Зеленском
У российских пропагандистов Владимир Зеленский снова стал объектом для жесткой критики. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал корреспондент агентства УНИАН в российской столице Роман Цимбалюк.
По словам Цимбалюка, в Кремле не причисляют Зеленского к послушным политикам. «В Москве его не считают человеком, готовым капитулировать. И правда, он пока не сделал ни одного шага, который нельзя откатать назад», — объяснил журналист.
Корреспондент заметил, что российская пропаганда пытается приписать Зеленскому нацистские взгляды, а, следовательно, обесчеловечить украинского президента в глазах россиян.
«Показательно, что во время годовщины победы Зеленского во втором туре российские пропагандисты называли его президентом-нацистом… Российским детям внушают, что нацистов нужно убивать. Хотелось бы, чтобы это услышал наш президент», — подытожил Цимбалюк.
Напомним, Цимбалюк рассказал о новых подходах кремлевских пропагандистов в освещении отношений России с соседями. Об этом подробно в интервью «Лукашенко очень раздражает Кремль, а коронавирус испортил триумф Путина».1282
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