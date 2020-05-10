Украина

Почему тогда россияне в нас стреляют? Цимбалюк ответил Усику и Ломаченко по поводу России

Последний скандал с пророссийскими заявлениями боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко оголил проблему в украинском обществе: некоторым людям удобно не замечать российской агрессии. В интервью «ФАКТАМ» журналист Роман Цимбалюк привел достойный ответ для таких «показательно аполитичных».

Цимбалюк, работающий корреспондентом УНИАН в Москве, не понимает, почему некоторые личности в Украине упорно пытаются воспринимать Россию как друга.

«Делают вид, что на украинской территории нет российских военных. Я называю эту категорию „человек-куст“, — рассказал Цимбалюк. — Им не важно, какие флаги висят вокруг. Как, например, нашим прекрасным боксерам Усику и Ломаченко, которые рассказывают что-то про дружбу, братство и один народ. Я не против таких высказываний, только не могу понять: почему при этом россияне в нас стреляют?».

Напомним, украинский боксер Усик заявил, что несмотря на войну с Россией, все равно будет дружить с гражданами страны-агрессора. Кум Усика, боксер Василий Ломаченко высказался в том же духе: в России у него друзья и родственники, а война в голове не укладывается. Генеральный секретарь Федерации бокса РФ предложил предоставить спортсменам российское гражданство.

728

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter