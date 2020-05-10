- 16:28 Главная цель — склонить Киев к невыгодным компромиссам: чего ждать от России после изменения формата переговоров
- 16:26 Известная украинская певица родила мужу долгожданного сына
- 16:09 «Наркотиков переела»: Бочкарева на танке взбесила россиян
- 16:09 Футболисты и тренеры «Динамо» сдали тесты на коронавирус: известны результаты
- 15:59 На Виннитчине в жутком ДТП погибли военнослужащие: опубликованы фото
- 15:29 Язык застрял в консервной банке: в Днепре провели необычную спасательную операцию
- 15:29 Капитан «Манчестер Юнайтед» стал отцом через 9 месяцев после переезда на «Олд Траффорд»
- 15:20 Можем снять маски к концу лета, а можем не снять и до конца года, — Ляшко
- 15:04 В России в "Бессмертный полк" записали ближайшего соратника Гитлера
- 14:37 Ограничение выезда украинцев за границу: в МИДе дали разъяснения
- 14:29 В Ивано-Франковске умер заразившийся коронавирусом главврач станции скорой помощи
- 14:25 Украинские звезды поздравили матерей с праздником и поделились старыми фото
Известная украинская певица родила мужу долгожданного сына (фото, видео)
Известная украинская певица Юлия Думанская, исполнительница хитов «Двічі в одну річку не війдеш» и «Пробач» подарила мужу, бизнесмену Григорию Козловскому, долгожданного сына. Напомним, в конце апреля впервые стала мамой актриса «Женского квартала» и певица Вера Кекелия.
Мальчика назвали украинским именем Ярема.
Первое фото ребенка мама опубликовала в Instagram накануне Дня матери.
«Добро пожаловать в этот мир, моя любовь. Спасибо Богу за такую радость. Теперь в моем сердечке два любимых мужчины, твой отец и ты. Будь здоровым, наш маленький сыночек», — подписала она фото.
Не смог сдержать радость и Козловский, который показал как фото сына, так и видео с ним из роддома.
«Никогда не мог подумать, что Бог подарит мне пятерых детей - Святослава, Софийку, Юлианку, Дианку и Ярему. Глубоко убежден — украинцев должно быть много, а хороших украинцев — еще больше», — написал он в Facebook.
К поздравлениям присоединились известные друзья семьи — Соломия Витвицкая, Ирина Федишин и Руслан Квинта.
Напомним, в начале мая в шестой раз стал отцом и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который придумал сыну настолько символичное имя, что власти Калифорнии могут отказаться его регистрировать.133
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»