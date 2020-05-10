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Шоу-бизнес

Известная украинская певица родила мужу долгожданного сына (фото, видео)

16:26 10 мая 2020
Юлия Думанская с мужем
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Известная украинская певица Юлия Думанская, исполнительница хитов «Двічі в одну річку не війдеш» и «Пробач» подарила мужу, бизнесмену Григорию Козловскому, долгожданного сына. Напомним, в конце апреля впервые стала мамой актриса «Женского квартала» и певица Вера Кекелия.

Мальчика назвали украинским именем Ярема.

Первое фото ребенка мама опубликовала в Instagram накануне Дня матери.

«Добро пожаловать в этот мир, моя любовь. Спасибо Богу за такую радость. Теперь в моем сердечке два любимых мужчины, твой отец и ты. Будь здоровым, наш маленький сыночек», — подписала она фото.

Не смог сдержать радость и Козловский, который показал как фото сына, так и видео с ним из роддома.

«Никогда не мог подумать, что Бог подарит мне пятерых детей - Святослава, Софийку, Юлианку, Дианку и Ярему. Глубоко убежден — украинцев должно быть много, а хороших украинцев — еще больше», — написал он в Facebook.

К поздравлениям присоединились известные друзья семьи — Соломия Витвицкая, Ирина Федишин и Руслан Квинта.

Напомним, в начале мая в шестой раз стал отцом и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который придумал сыну настолько символичное имя, что власти Калифорнии могут отказаться его регистрировать.

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