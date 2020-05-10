Сын или дочь? Олег Ляшко показал беременную жену (фото)

Политика

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко поздравил украинок с Днем матери, опубликовав в соцсети фото своей беременной супруги Роситы в компании с двумя домашними любимцами.

«Любите своих Мам!», — подписал он снимок.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» политик признался, что ему некогда скучать на карантине — ведь только собак у него десять. Тем не менее тогда же он посетовал, что не может больше баловать совместную с Роситой 18-летнюю дочь Владу.

А перед этим в соцсети Ляшко сделал многозначительную запись, дав понять, что снова станет отцом, и намекнул, что в семье ожидают рождения мальчика.

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