Общество и люди

Олег Ляшко неожиданно намекнул на пополнение в семье

Проиграв внеочередные парламентские выборы, лидер Радикальной партии Олег Ляшко нашел время для своей семьи, и скоро снова станет отцом. Об этом свидетельствует фото, которое политик выложил в своем Facebook 29 марта.

В кадре Ляшко демонстрирует комбинезончик для новорожденного.

Судя по его цвету, на свет появится мальчик.

По информации ресурса Информатор, пополнение в семье Олега и Роситы Ляшко ожидается уже в апреле.

Напомним, пара, которая оформила отношения официально только летом 2018 года, воспитывает 19-летнюю дочь Владиславу.

В последний раз пара попала в кадр объектива в ноябре 2019 года, на киевском концерте российской певицы Любови Успенской, известной своей поддержкой путинской политики.

Фото Олега Ляшко/Facebook

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