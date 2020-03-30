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- 12:50 Олег Ляшко неожиданно намекнул на пополнение в семье
Олег Ляшко неожиданно намекнул на пополнение в семье
Проиграв внеочередные парламентские выборы, лидер Радикальной партии Олег Ляшко нашел время для своей семьи, и скоро снова станет отцом. Об этом свидетельствует фото, которое политик выложил в своем Facebook 29 марта.
В кадре Ляшко демонстрирует комбинезончик для новорожденного.
Судя по его цвету, на свет появится мальчик.
По информации ресурса Информатор, пополнение в семье Олега и Роситы Ляшко ожидается уже в апреле.
Напомним, пара, которая оформила отношения официально только летом 2018 года, воспитывает 19-летнюю дочь Владиславу.
В последний раз пара попала в кадр объектива в ноябре 2019 года, на киевском концерте российской певицы Любови Успенской, известной своей поддержкой путинской политики.
Фото Олега Ляшко/Facebook
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