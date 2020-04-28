Олег Ляшко: «Больше месяца не виделся с мамой. На карантине кошу траву и учу английский»

Политика

Вынужденная изоляция полностью изменила нашу жизнь. Поскольку у многих сейчас нет работы (надеемся, что временно), народ развлекается как может: одни наслаждаются возможностью больше читать и смотреть любимые фильмы, другие с удовольствием экспериментируют на кухне, третьи занимаются рукоделием, четвертые участвуют в виртуальных флешмобах, пятые от скуки снимают какие-то смешные ролики и выставляют их в YuoTube. А как проводят это время украинские политики? Соблюдают ли меры безопасности? Насколько изменился их уклад жизни? Может, они открыли для себя новые занятия? Или дошел черед до тех дел, до каких раньше руки не доходили? Что они сделают первым делом после окончания карантина? Такие вопросы «ФАКТЫ» решили задать ряду отечественных депутатов и чиновников — бывших и нынешних.

Вот что ответил лидер Радикальной партии Олег Ляшко:

— Карантин, конечно, соблюдаю. Я считаю, что в нынешних условиях это важно.

Сегодня лучшая помощь нашим пожилым родителям — пока с ними не встречаться. Например, уже больше месяца не виделся с мамой. По телефону общаемся каждый день, с продуктами, разумеется, помогаю, и это все. Я ей постоянно напоминаю, чтобы никуда не ходила.



Что касается моих занятий, сейчас вот траву кошу. Вы спрашиваете, до чего руки дошли. До английского, наконец. Только что у меня был урок. Я ведь в детстве учился в сельских интернатах. Учил немецкий и английский, однако толком не освоил ни тот, ни другой. Сейчас, спасибо этому карантину, начал очень серьезно заниматься английским. Чем больше языков ты знаешь, тем лучше. Я считаю большой глупостью, когда говорят, что не надо учить русский язык. Когда ты, например, знаешь русский, чем это плохо? Это нормально, это супер. Надо знать и украинский, и английский, и русский.



На вопрос, тяжело ли активному человеку переносить изоляцию, отвечу так: на самом деле легче, чем казалось. Выручают коммуникации. Те же Facebook, Skype, мессенджеры. У меня каждый день какие-то эфиры, какие-то совещания с однопартийцами. Так что в плане общения все нормально.



Еще надо заниматься собаками, их у меня десять. Так что мы с женой не скучаем.



Многие сейчас стали больше внимания уделять детям. Но наша Влада уже взрослая. Ей 18 лет. В таком возрасте дети хотят быть самостоятельными. Они думают, что они сами все знают и что они самые правильные. Я с ними согласен. Надо мной в детстве никто не «нависал». И мы на дочь не давим. Она умная девочка. Сама разберется, «что такое хорошо и что такое плохо».



Сразу после окончания карантина первым делом, думаю, поедем к нашим бабушкам — к маме, а потом к теще. Теще 1 мая исполнится 81 год. К сожалению, из-за карантина не сможем ее поздравить так, как это делали всегда. Ничего, потом все наверстаем.



Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Олег Ляшко неожиданно намекнул на пополнение в семье.

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