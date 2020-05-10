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Шоу-бизнес

"Люблю Украину и ее людей": Куриленко объяснилась за скандальный пост об украинской крови

18:13 10 мая 2020
Ольга Куриленко
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Бывшая девушка Бонда, американская актриса Ольга Куриленко решила оправдать свое скандальное заявление об «отсутствии украинской крови».

«Все эти дискуссии, которые вы внизу развили и смысл, который вы придаете моим словам — это ваши выдумки. Нигде в моих постах вы не найдете ни слова о том, что я не люблю Украину, ни слова о том, что я от нее отрекаюсь, ни слова о том что я не люблю украинцев, ни слова о теперешнем конфликте Украины с Россией», — написала она в Instagram.

При этом она подчеркнула, что «любит Украину и ее людей».

Также актриса призналась, что ей безразлично, какая в ней кровь, ведь «она не расистка».

Отметим, что Куриленко недавно поборола коронавирусную болезнь, так что у нее было время подумать о своей жизни.

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"Люблю Украину и ее людей": Куриленко объяснилась за скандальный пост об украинской крови

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