- 18:13 "Люблю Украину и ее людей": Куриленко объяснилась за скандальный пост об украинской крови
- 17:53 "Обещаю вернуться живым": украинские воины с передовой трогательно поздравили своих мам
- 17:28 Сын или дочь? Олег Ляшко показал беременную жену
- 17:11 Украинцы попали в ДТП в России, есть жертвы
- 16:54 Красный Крест назвал число пропавших без вести на Донбассе за все годы войны
- 16:54 Держитесь иногда подальше от соцсетей. Не стоит доверять им во всем — Дуа Липа
- 16:28 Главная цель — склонить Киев к невыгодным компромиссам: чего ждать от России после изменения формата переговоров
- 16:26 Известная украинская певица родила мужу долгожданного сына
- 16:09 «Наркотиков переела»: Бочкарева на танке взбесила россиян
- 16:09 Футболисты и тренеры «Динамо» сдали тесты на коронавирус: известны результаты
- 15:59 На Виннитчине в жутком ДТП погибли военнослужащие: опубликованы фото
- 15:29 Язык застрял в консервной банке: в Днепре провели необычную спасательную операцию
"Люблю Украину и ее людей": Куриленко объяснилась за скандальный пост об украинской крови
Бывшая девушка Бонда, американская актриса Ольга Куриленко решила оправдать свое скандальное заявление об «отсутствии украинской крови».
«Все эти дискуссии, которые вы внизу развили и смысл, который вы придаете моим словам — это ваши выдумки. Нигде в моих постах вы не найдете ни слова о том, что я не люблю Украину, ни слова о том, что я от нее отрекаюсь, ни слова о том что я не люблю украинцев, ни слова о теперешнем конфликте Украины с Россией», — написала она в Instagram.
При этом она подчеркнула, что «любит Украину и ее людей».
Также актриса призналась, что ей безразлично, какая в ней кровь, ведь «она не расистка».
Отметим, что Куриленко недавно поборола коронавирусную болезнь, так что у нее было время подумать о своей жизни.134
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...