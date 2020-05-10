Шоу-бизнес

"Люблю Украину и ее людей": Куриленко объяснилась за скандальный пост об украинской крови

Бывшая девушка Бонда, американская актриса Ольга Куриленко решила оправдать свое скандальное заявление об «отсутствии украинской крови».

«Все эти дискуссии, которые вы внизу развили и смысл, который вы придаете моим словам — это ваши выдумки. Нигде в моих постах вы не найдете ни слова о том, что я не люблю Украину, ни слова о том, что я от нее отрекаюсь, ни слова о том что я не люблю украинцев, ни слова о теперешнем конфликте Украины с Россией», — написала она в Instagram.

При этом она подчеркнула, что «любит Украину и ее людей».

Также актриса призналась, что ей безразлично, какая в ней кровь, ведь «она не расистка».

Отметим, что Куриленко недавно поборола коронавирусную болезнь, так что у нее было время подумать о своей жизни.

134

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter