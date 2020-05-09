Звезда Голливуда Куриленко отказалась быть украинкой: реакция сети

Шоу-бизнес

Голливудская актриса, уроженка украинского Бердянска Ольга Куриленко, которая недавно перенесла коронавирусную болезнь, неожиданно отказалась от своей национальности. Соответствующий пост она оставила в Instagram, поздравляя своих поклонников с 9 мая.

Для этого она использовала фото сына сына Александра Макса Горацио, раскрашивающего картонный танк красными звездами.

«Happy Victory in Europe Day! А для наших с завтрашним Днем Победы!», — прокомментировала она снимок, опубликованный 8 мая.

У актрисы тут же поинтересовались, кого она считает «нашими», на что она ответила, что считает себя «славянкой», поскольку некий тест ДНК показал, что у нее нет украинской крови. Также она сообщила, что такое известие восприняла равнодушно.

Некоторые корреспонденты актрисы указали ей на безграмотность.

«Национальности „славянка“ нет, это этнос, сообщество народов, населяющих Восточную Европу», — написала ей Марина Морозова.

А разочарованный отсутствием гражданской позиции актрисы Виталий Кравец и вовсе пообещал ей отписаться от ее страницы в соцсети.

Напомним, голливудские звезды устроили всеобщую онлайн-драку на карантине. А Куриленко тем временем занялась освоением новой профессии — сама подстриглась и показала результат в сети.

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