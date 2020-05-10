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Был "украинский" — стал "Божий": в сети показали, как за шесть лет поменялось мнение Усика об оккупации Крыма (видео)
В сети появился красноречивый ролик, посвященный изменению мировоззрения боксера Александра Усика, снова попавшего в скандал вместе с «братом» по вере Василием Ломаченко.
Журналисты Радио Свобода показали изменение мировоззрения боксера, начиная с 2012 года, когда он танцевал украинский гопак на ринге после победы, целовал сине-желтый стяг и называл Крым частью Украины и заканчивая 2018 годом, когда в интервью назвал родной полуостров «божьим».
У інтернеті все частіше майорить ім'я Олександра Усика та його побратимів. Багато хто помітив, що громадянська позиція боксера дещо трансформувалася.— Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 10, 2020
Ми проаналізували для вас цю ситуацію та зробили ось таке відео.
А як ви ставитеся до Олександра Усика? pic.twitter.com/kzZlecZ343
«Трансформация его личости шла паралельно изменению стрижки — от „оселедця“ (т.е. проукраинской позиции) и до „нестриженый ватан“ ныне», — отметил тенденцию пользователь с ником Soso Pavliashvili.
Другие же пользователи выразили четкое отношение к спортсмену, назвав его «продажным», и посоветовали не возвращаться на родину.
Напомним, Усик заявил, что несмотря на войну с Россией, все равно будет дружить с гражданами страны-агрессора, а Василий Ломаченко признался, что война «не укладывается у него в голове».27
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Был "украинский" — стал "Божий": в сети показали, как за шесть лет поменялось мнение Усика об оккупации Крыма (видео)
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