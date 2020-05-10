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Украина

Был "украинский" — стал "Божий": в сети показали, как за шесть лет поменялось мнение Усика об оккупации Крыма (видео)

18:45 10 мая 2020
Был «украинский»&nbsp;— стал «Божий»: в сети показали, как за шесть лет поменялось мнение Усика об оккупации Крыма (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В сети появился красноречивый ролик, посвященный изменению мировоззрения боксера Александра Усика, снова попавшего в скандал вместе с «братом» по вере Василием Ломаченко.

Журналисты Радио Свобода показали изменение мировоззрения боксера, начиная с 2012 года, когда он танцевал украинский гопак на ринге после победы, целовал сине-желтый стяг и называл Крым частью Украины и заканчивая 2018 годом, когда в интервью назвал родной полуостров «божьим».

«Трансформация его личости шла паралельно изменению стрижки — от „оселедця“ (т.е. проукраинской позиции) и до „нестриженый ватан“ ныне», — отметил тенденцию пользователь с ником Soso Pavliashvili.

Другие же пользователи выразили четкое отношение к спортсмену, назвав его «продажным», и посоветовали не возвращаться на родину.

Напомним, Усик заявил, что несмотря на войну с Россией, все равно будет дружить с гражданами страны-агрессора, а Василий Ломаченко признался, что война «не укладывается у него в голове».

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