Украина

Украинские военные открыли ответный огонь по позициям боевиков на Донбассе

Украинские военные отвечали на каждый вражеский обстрел на линии соприкосновения на Донбассе 10 мая, открывая огонь по террористам. Напомним, бойцы тепло поздравили своих мам с Днем Матери.

Вооруженные формирования ОРДЛО 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Наиболее неспокойно было в районе Авдеевки на Донетчине и населенных пунктов Ореховое и Новотошковское на Луганщине.

«Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия прекращения огня», — сообщили в пресс-центре Штаба Операции.

Потерь среди наших защитников с начала суток не зафиксировано. Также среди военных на передовой нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.

Напомним, 10 мая в Киеве встретили вернувшихся со Светлодарской дуги военнослужащих Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии.

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