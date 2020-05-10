- 22:32 Будет, как в Китае: украинцев предупредили о посткарантинной угрозе
- 21:56 Львовская область отказалась смягчать карантин с 11 мая: что происходит
- 21:31 У футболиста белорусского клуба заподозрили коронавирус
- 21:24 Украинские военные открыли ответный огонь по позициям боевиков на Донбассе
- 20:53 Сенцов в годовщину своего ареста напомнил о судьбе других заложников Кремля
- 20:22 Стрельба не остановила: в Харькове ловят автоугонщика, сбившего полицейского
- 19:56 Вернулись из ада: в Киеве встретили бойцов Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии
- 19:13 В Сирии уничтожена группа снайперов ФСБ, у "вагнеровцев" тоже потери, — СМИ
- 19:10 Когда делать стрижку и заключать договор: лунный календарь на 11–17 мая
- 19:07 «Сводит мужа в могилу»: молодую жену Петросяна заподозрили в страшном
- 18:45 Был "украинский" — стал "Божий": в сети показали, как за шесть лет поменялось мнение Усика об оккупации Крыма
- 18:13 "Люблю Украину и ее людей": Куриленко объяснилась за скандальный пост об украинской крови
У футболиста белорусского клуба заподозрили коронавирус
Один из футболистов ФК «Минск» мог подхватить коронавирусную инфекцию, сообщает телеграм-канал NEXTA Live.
Этот игрок, имя которого не называется, уже не присутствовал в заявке «Минска» на матч высшей лиги чемпионата страны с «Городеей» (1:1), который состоялся 8 мая. Отмечается, что тренировки команды, запланированные на 11 мая и ближайшие дни отменены.
«К сожалению, у одного из игроков появились подозрения на коронавирус. Его состояние нормальное, но есть симптомы. Поэтому сделан тест, ждем результата. Пока все тренировки команды отменены, завтра будет обследование всех, кто имеет отношение к главной команде», — цитирует президента ФК «Минск» Игоря Шлойдо pressball.by.
К слову, накануне Белорусская федерация футбола приняла решение о переносе матча 4-го тура первой лиги с участием «Гомеля» и «Арсенала» из-за того, что у одного из футболистов команды гостей появились симптомы COVID-19.
Напомним, что чемпионат Беларуси, в котором заявлены 23 украинских футболиста, — единственный в Европе, который не прерывали из-за коронавируса. При этом поединки проходят со зрителями.
По состоянию на вечер 10 мая в Беларуси зарегистрировано 22 973 случая заражения COVID-19, умер 131 пациент.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первый в Украине футболист заразился COVID-19.
Фото ФК «Минск»83
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!