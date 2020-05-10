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Спорт

У футболиста белорусского клуба заподозрили коронавирус

21:31 10 мая 2020
ФК Минск
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Один из футболистов ФК «Минск» мог подхватить коронавирусную инфекцию, сообщает телеграм-канал NEXTA Live.

Этот игрок, имя которого не называется, уже не присутствовал в заявке «Минска» на матч высшей лиги чемпионата страны с «Городеей» (1:1), который состоялся 8 мая. Отмечается, что тренировки команды, запланированные на 11 мая и ближайшие дни отменены.

«К сожалению, у одного из игроков появились подозрения на коронавирус. Его состояние нормальное, но есть симптомы. Поэтому сделан тест, ждем результата. Пока все тренировки команды отменены, завтра будет обследование всех, кто имеет отношение к главной команде», — цитирует президента ФК «Минск» Игоря Шлойдо pressball.by.

К слову, накануне Белорусская федерация футбола приняла решение о переносе матча 4-го тура первой лиги с участием «Гомеля» и «Арсенала» из-за того, что у одного из футболистов команды гостей появились симптомы COVID-19.

Напомним, что чемпионат Беларуси, в котором заявлены 23 украинских футболиста, — единственный в Европе, который не прерывали из-за коронавируса. При этом поединки проходят со зрителями.

По состоянию на вечер 10 мая в Беларуси зарегистрировано 22 973 случая заражения COVID-19, умер 131 пациент.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первый в Украине футболист заразился COVID-19.

Фото ФК «Минск»

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