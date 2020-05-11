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Снова обстреляли "по ошибке": военные Ирана потопили корабль с экипажем
Военные Ирана снова «по ошибке» обстреляли ракетами другой объект, в результате чего погибли ни в чем не повинные люди.
Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.
Издание уточняет, что эсминец военно-морских сил Ирана во время учений по ошибке обстрелял другой военный корабль своей же страны.
Инцидент произошел в Оманском заливе.
По предварительной информации, в результате инцидента погиб весь экипаж из 40 человек.
Также в Сети появились видео предполагаемой эвакуации раненых военных с корабля.
Журналист Тагвей Бабак, в свою очередь, сообщает, что эсминец запустил противокорабельную ракету в военно-транспортное судно Konarak. После этого пострадавший корабль затонул. На его борту было 30 человек.
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