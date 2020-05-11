Снова обстреляли "по ошибке": военные Ирана потопили корабль с экипажем

Мир

Военные Ирана снова «по ошибке» обстреляли ракетами другой объект, в результате чего погибли ни в чем не повинные люди.

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Издание уточняет, что эсминец военно-морских сил Ирана во время учений по ошибке обстрелял другой военный корабль своей же страны.



Инцидент произошел в Оманском заливе.



По предварительной информации, в результате инцидента погиб весь экипаж из 40 человек.



Также в Сети появились видео предполагаемой эвакуации раненых военных с корабля.

Журналист Тагвей Бабак, в свою очередь, сообщает, что эсминец запустил противокорабельную ракету в военно-транспортное судно Konarak. После этого пострадавший корабль затонул. На его борту было 30 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в результате авиакатастрофы, вызванной «обибочным обстерлом» в Иране 8 января погибли 11 граждан Украины. Девять из них были членами экипажа самолета «Международных авиалиний Украины». Всего на борту находилось 176 человек, преимущественно граждане Ирана и Канады. Украина потребовала немедленных объяснений, почему виновных в январской авиакатастрофе украинского самолета до сих пор не привлекли к ответственности.

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