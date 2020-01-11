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Мир

Самолет МАУ сбили ракетой: президент Ирана выразил соболезнования

8:05 11 января 2020 236
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Ирана Хасан Роухани признал, что украинский пассажирский самолет со 176 людьми на борту был сбит по ошибке. Иранский лидер выразил соболезнования.

«Огромная трагедия и непростительная ошибка», — заявил Роухани. «Внутреннее расследование в вооруженных силах пришло к выводу, что, к сожалению, выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей», — добавил иранский президент.

«Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Выражаю искренние соболезнования», — добавил Роухани.

Заявлению президента предшествовало обнародование данных расследования на государственном ТВ Ирана. Расследователи признали, что подтвердилась версия, ранее озвученная лидерами США, Канады и Великобритании — о том, что борт был сбит ракетой. Тем не менее власти Ирана не преминули подчеркнуть, что якобы первопричина катастрофы — «авантюрные действия США».

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