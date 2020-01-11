- 08:05 Самолет МАУ сбили ракетой: президент Ирана выразил соболезнования
- 07:45 Крушение самолета МАУ в Иране: хроника происшествия, фото и видео (обновляется)
- 07:43 «К счастью, только 11 украинцев»: Пристайко шокировал заявлением о жертвах авиакатастрофы в Иране
- 07:18 В Украину пришел вирус гриппа, который за два дня может вызвать тяжелую пневмонию
- 07:16 Дожди со снегом: синоптики рассказали о погоде на выходные
- 07:14 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция женской и мужской эстафет на этапе Кубке мира
- 06:55 Страховой стаж не менее 27 лет: в ПФУ объяснили особенности выхода на пенсию в 2020 году
- 06:20 Крушение самолета МАУ: Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
- 05:50 Сильно гнал: россиянин оказался первым в мире человеком, кого оштрафовали за пьяную езду на самокате
- 05:33 Джейк оказался Джеммой: 21-летняя женщина прикидывалась невинным пареньком и изнасиловала 4 девочек
- 05:15 Доплаты к пенсиям отменять нельзя: Верховный суд принял важное решение по одной из категорий пенсионеров
- 04:25 "Я – карп": мужчина притворился Ихтиандром и залез в аквариум с рыбой в супермаркете
Самолет МАУ сбили ракетой: президент Ирана выразил соболезнования
Президент Ирана Хасан Роухани признал, что украинский пассажирский самолет со 176 людьми на борту был сбит по ошибке. Иранский лидер выразил соболезнования.
«Огромная трагедия и непростительная ошибка», — заявил Роухани. «Внутреннее расследование в вооруженных силах пришло к выводу, что, к сожалению, выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей», — добавил иранский президент.
«Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Выражаю искренние соболезнования», — добавил Роухани.
Заявлению президента предшествовало обнародование данных расследования на государственном ТВ Ирана. Расследователи признали, что подтвердилась версия, ранее озвученная лидерами США, Канады и Великобритании — о том, что борт был сбит ракетой. Тем не менее власти Ирана не преминули подчеркнуть, что якобы первопричина катастрофы — «авантюрные действия США».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...