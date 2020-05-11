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Происшествия

Упавшее дерево уничтожило машину в Киеве: фото последствий ЧП

8:23 11 мая 2020
Упавшее дерево уничтожило машину в Киеве: фото последствий ЧП
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве старый тополь упал на автомобиль и полностью его уничтожил. Такое же дерево, упавшее после грозы 5 мая, едва не погубило сына и внука Таисии Повалий в районе Киевского велотрека.

Фото с жилого массива Отрадный выложила в сеть хозяйка Hyundai Марина Кравченко, признавшись, что сама покинула авто буквально за 5 минут до падения дерева. По ее информации, инцидент произошел 7 мая на на улице Николая Василенко.

Автор поста обвиняет в случившемся коммунальные службы, отмечая, что дерево давно было мертвым, но спилили только его верх, в четырехметровый полый изнутри ствол так и остался стоять. Упал же он в абсолютно ясный день, когда не было ни ветра, ни бури.

Пострадавший автомобиль, который, кстати, недавно был подвергнут капитальному ремонту, восстановлению, скорее всего, уже не подлежит.

В комментариях к записи пострадавшей женщины пользователи соцсети посоветовали ей порадоваться, что она осталась жива.

«У вас машина, а нас во дворе в прошлом году мужчина, полез за самолетиком ребенка, сухая ветка, упал насмерть. Потому нужно радоваться, что только на машину упало», — написала Марина Березанская.

Напомним, недавно в Одессе автовладелица выиграла трехлетний судебный процесс против коммунальщиков о возмещении ей ущерба за Nissan, на который рухнуло дерево. Материальный ущерб был официально оценен в 168 тысяч гривен, еще в 2 тысячи истица оценила моральный ущерб.

Фото Facebook Марины Кравченко

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