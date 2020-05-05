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Сына и внука Таисии Повалий чуть не убило дерево (фото)
Сына и внука украинской певицы Таисии Повалий чуть не убило дерево, упавшее после грозы в Киеве. Об этом сообщил Денис Повалий в соцсетях.
Мужчина гулял с коляской, когда рядом упало большое дерево. «Могло убить», — уверен Денис. Он долго не мог отойти от потрясения. «Как раз планировал пойти туда», — рассказал молодой отец.
Повалий посоветовал всем вынимать наушники на прогулке, тогда можно услышать треск дерева и убежать. «Это может вас спасти», — подчеркнул он.
Напомним, что ливень в Киеве в понедельник, 4 мая, затопил несколько улиц и даже ТРЦ.
Также напомним, что это не первый раз, когда после грозы в столице падают деревья, угрожая жизни людей.
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