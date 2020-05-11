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Мир

Домушники наказали нарушившую карантин бывшую супругу российского миллиардера: что произошло

9:41 11 мая 2020
Полина Юмашева
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Москве ограбили квартиру бывшей супруги «алюминиевого короля» Олега Дерипаски Полины Юмашевой. Напомним, ранее в центре российской столицы грабители напали на известного российского актера, звезду сериала «Интерны» Илью Глинникова.

Воры забрались в квартиру на 7 этаже в элитном районе Хамовники, которую женщина оставила вопреки действующему в столице России коронавирусному карантину, и попросту разгромили сейф кувалдой.

Примечательно, что сама Юмашева не смогла оценить размер убытков, так как… не вспомнила, что держала в сейфе. Полиции пришлось записать сумму «на глазок» — 50 миллионов российских рублей.

«По зимним курткам, считай, пошарили», — иронизирует Twitter Baza Bazon, публикуя фото разгромленного сейфа.

«50 миллионов — это карманные деньги», «Просто сунула в ящик, чтобы не мешались. Делов то», «Это был сейф ее садовника», — подключились к обсуждению уставшие от собственного безденежья пользователи.

Напомним, Минфин США снял санкции с компании «Русал» Олега Дерипаски, однако сам миллиардер остается в санкционном списке.

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