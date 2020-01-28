Звезду «Интернов» ограбили в Москве

Шоу-бизнес

Известного российского актера, звезду сериала «Интерны» Илью Глинникова ограбили в центре Москвы. Когда он шел по улице, на него напали сзади. Неизвестный сильно толкнул актера в спину. Пока Илья сориентировался, нападавший выхватил из его рук телефон iPhone 11 Pro Max и скрылся.

Как сообщает СтарХит, смартфон Глинникова стоит примерно 45 тысяч гривен. Издание также отмечает, что инцидент произошел еще 18 января. Но актер обратился с заявлением в полицию только вчера. Злоумышленника ищут.

Сам Илья инцидент не комментирует. 35-летний актер сосредоточен на своем здоровье, проходит курс реабилитации в клинике, практикует голодание.

«Благодарю всех сотрудников клиники за любовь и преданность делу! Семь дней я пил одну водичку. Ощущение такое, будто мне материнскую плату поменяли», — написал он на своей странице в Instagrm.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в центре Киева обокрали известную певицу MARUV, она лишилась дорогой брендовой сумки с ценными вещами и документами. Но артистке повезло — правоохранителям удалось задержать грабителя.

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