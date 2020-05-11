Путин копирует Сталина: как США, Британия и Россия вернули мир в 1945 год

Мир

8 мая весь мир отметил важную дату — 75-летие разгрома нацистской Германии и окончание Второй мировой войны в Европе. 9 мая в России и Беларуси официально отпраздновали 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Казалось, речь идет об одном и том же историческом событии. Однако, как тогда, в мае 1945 года, так и сейчас, между странами, участвовавшими в войне против фашистского режима, нет взаимного доверия и согласия. Известный британский обозреватель Саймон Тисдолл предпринял попытку объяснить происходящие сегодня события и пришел к выводу, что нынешняя политика США, Великобритании и России «демонстрирует поразительные параллели с 1945 годом». Свою точку зрения Тисдолл изложил в статье, опубликованной газетой The Guardian, полный перевод которой подготовили для вас сегодня «ФАКТЫ».

Сверхсекретное послание Сталину

«Победа в Европе стала возможной благодаря выдающемуся военному сотрудничеству между главными державами, выступившими против «оси зла», — США, Россией и Великобританией. Но трехсторонние отношения между Франклином Делано Рузвельтом, Иосифом Сталиным и Уинстоном Черчиллем никогда не были простыми, и они установили модель национального соперничества, подозрительности, страха и недоверия, которая сохраняется и по сей день.

В конце марта 1945 года генерал Дуайт Эйзенхауэр, верховный главнокомандующий силами союзников, направил Сталину сверхсекретное послание, известное как SCAF-252. Произошедшие за этим события показывают, как способны обманывать друг друга союзники. В документе Эйзенхауэр подробно изложил свои планы окончательного разгрома нацистской Германии, но при этом не стал предварительно консультироваться или информировать своих британских союзников.

Сталин был твердо настроен на то, что Красная армия должна первой добраться до Берлина и свергнуть Адольфа Гитлера. Он придавал большое символическое значение захвату столицы Третьего рейха и влиянию этого на будущий европейский порядок. Черчилль придерживался аналогичной точки зрения, но Эйзенхауэр и отрешенный, болеющий Рузвельт не размышляли политически.

Отвечая на SCAF-252 1 апреля, Сталин укрепил американцев в их уверенности, которую сам при этом не разделял, в том, что Гитлер займет упорную оборону в Альпах в мае. Он одобрил план Эйзенхауэра по отправке американских войск на юг, подальше от Берлина, заявив доверчивому союзнику, что «Берлин потерял прежнее стратегическое значение».

Тем временем он тайно приказал своему главнокомандующему маршалу Георгию Жукову немедленно окружить город, используя войска численностью 2,5 миллиона военнослужащих, чтобы американцы и англичане не смогли войти в него, и начать штурм «не позднее 16 апреля». Как отмечал историк Энтони Бивор, «это был величайший первоапрельский обман в современной истории».

Британцы, в частности фельдмаршал сэр Бернард Монтгомери, пришли в ярость, когда узнали, что их обошли стороной. Черчилль беспокоился и, как оказалось, совершенно оправданно, что Сталин намеревается распространить советскую коммунистическую власть на как можно большую часть Европы и уже нарушает свое обещание, данное на Ялтинской конференции, об уважении независимости Польши.

«Нет никаких сомнений в том что Эйзенхауэр является весьма привлекательной личностью, но вместе с тем его ум крайне ограничен в стратегическом смысле», — цитирует Бивор фельдмаршала сэра Алана Брука в своей книге «Берлин: Падение в 1945-м», которая была издана в 2002 году. Но Черчилль мог только беспомощно кипеть от злости.

«Хотя я старался любыми способами заставить себя симпатизировать всем этим коммунистическим лидерам, я не могу испытывать ни малейшего доверия к ним», — сказал однажды Черчилль. К 8 мая Берлин пал под натиском Красной армии, Гитлер был мертв, и Сталин одержал победу.

«Черчилль призвал своих преемников придерживаться его принципа: «Никогда не отдаляйтесь от американцев»

Напряженность между США, которые обретали статус сверхдержавы, и ослабленной, обремененной долгами Великобританией, цепляющейся за свою империю, сохранилась и в послевоенный период. Как утверждает писатель Роберт Уорт, идея о том, что Британия была счастлива передать эстафету мирового лидерства Вашингтону после 1945 года, — это миф. «Британцы сделали всё возможное, чтобы сохранить свою заморскую империю, и глубоко негодовали по поводу попыток США вытеснить их», — писал Уорт.

Американцы выступали против британского колониализма. Но, по словам британцев, США просто заменили его де-факто собственным колониализмом. Это соперничество породило мириады явных и скрытых столкновений за власть и влияние, особенно на Ближнем Востоке.

США, например, изначально поддерживали премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка, придерживавшегося националистических взглядов. В 1951 году он побывал в Соединенных Штатах, где в своих речах восторгался войной американцев за независимость против британского империализма. Однако спустя два года Вашингтон, испугавшись, что Иран может свернуть на коммунистический путь, изменил свою тактику и поддержал организованный британцами переворот против Мосаддыка, который в итоге привел к Исламской революции 1979 года.

Другой эпизод в таком же стиле секретных операций — это попытка американского шпиона, маскировавшегося под зарубежного корреспондента, завербовать короля Египта Фарука I, который сотрудничал с британцами. В ЦРУ эта операция получила название «Жирный трахальщик». Фарука в итоге свергли в 1952 году в результате переворота, который возглавил Гамаль Абдель Насер. Он как раз сошелся с американскими агентами, что, в свою очередь, привело к унижению Британии в 1956 году с Суэцким каналом.

Черчилль ненавидел вновь обретенную британскую подчиненность, но призвал своих преемников придерживаться его принципа: «Никогда не отдаляйтесь от американцев». Во многом британские премьеры так и поступают. За исключением Гарольда Уилсона, который рассорился с Вашингтоном из-за войны во Вьетнаме. Однако остальные главы правительства Британии следуют за Америкой в большинстве вопросов внешней политики.

Что касается отношений с Россией, то политика Британии и США в годы холодной войны стала во многом неразличимой. Страх Сталина в 1945 году, что западные державы заключат «секретную сделку» и объединятся для противостояния Советскому Союзу, материализовался в последующие годы в альянс НАТО, в который была принята Западная Германия.

Сегодняшний мир имеет некое поразительное сходство с миром образца 1945 года. Постсоветская Россия при Владимире Путине снова идет в наступление, используя асимметричные средства, такие как информационные войны и кибератаки, вместо бронированных дивизий, чтобы распространять свое влияние на всю Европу.

Постбрекзитовская Британия Бориса Джонсона, отвергнув концепцию общего европейского дома, осталась в одиночестве, чего не было с 1940 года. Призывы сторонников Brexit к укреплению отношений с США в области безопасности, экономики и торговли, чтобы компенсировать разрыв с ЕС, являются современным эквивалентом отчаянных воззваний Черчилля к Рузвельту о помощи в период «самых темных времен».

Что касается США, то попустительство Дональда Трампа в отношении путинской России и презрение к европейским союзникам Америки напоминает наивность Рузвельта и Эйзенхауэра в 1945 году. Недаром Сталин — один из великих героев Путина".

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что, по мнению российского оппозиционного политика Леонида Гозмана, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин хотят поделить мир, как когда-то после Второй мировой войны это сделали лидеры стран-победителей.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ»

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