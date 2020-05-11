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В Киеве из реки выловили отрезанную голову мужчины: полиция показала фоторобот погибшего
Полиция Киева просит о помощи в установлении личности мужчины, голову которого водолазы достали в заливе «Собачье устье» 1 февраля 2020 года.
Правоохранителям удалось составить фоторобот погибшего, хотя его останки за время пребывания в реке оказались сильно повреждены.
Также обнародованы приметы мужчины: на вид 60−70 лет, рост 153−160 см, лицо овальное, волосы короткие светлые прямые с сединой и начавшимся облысением на лбу, выступающий подбородок.
Всех, кто знает что-либо о погибшем, просят сообщить по телефону: (093) 494−11−94, (067) 976−39−20 или на спецлинию 102.
Напомним, 1 февраля в Оболонское управление полиции поступило сообщение об обнаружении пакета с отрезанной человеческой головой. Это произошло в районе улицы Приречной. А 15 декабря 2019 года тело неизвестного достали из воды уже на киевском озере «Эрик» в Голосеевском районе.
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