Ужасная находка: в Киеве из Днепра вытащили окровавленную голову (фото 18+)

Происшествия

В Киеве из залива Собачье устье в субботу, 1 февраля, достали пакет с отрезанной человеческой головой. Напомним, 15 декабря 2019 года тело неизвестного достали из воды на киевском озере «Эрик» (Голосеевский район).

Как сообщает Информатор, уже установлено, что голова принадлежала мужчине, однако установить его личность без ДНК-экспертизы невозможно, ведь орган длительное время находился в воде.

Поиски тела неизвестного, которые вели спасатели, оказались безрезультатными.

В полиции лишь заявили, что погибшему может быть 60−70 лет.

Водолазы ГСЧС несколько часов обследовали акваторию залива, чтобы найти тело, но поиски результатов не дали. Дальнейшие поисковые работы свернули из-за наступления темноты. Теперь их могут возобновить 2 февраля.

Издание опубликовало оперативные фото (18+) с места инцидента.

Как сообщали «ФАКТЫ», на Крещение, 19 января, в Закарпатье во время зимней рыбалки утонули двое жителей города Берегово. Отец и сын отправились порыбачить на озеро возле села Мужиево, но не учли, что лед тонкий. Посреди водоема мужчины ушли под воду.

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