26.82 / 27.02 28.85 / 29.19
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Машина превратилась в груду металла: по Николаевом в страшном ДТП погибли два человека (фото)

12:39 11 мая 2020
ДТП под Николаевом
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Трагедия произошла под утро 11 мая на автодороге Киев — Одесса в Кривоозерском районе Николаевской области. Автомобиль Skoda Octavia врезался сзади в грузовик MAN. Легковушка от удара превратилась в груду металла. (Ранее в Киеве в жутком ДТП погиб молодой байкер.)

В результате аварии два пассажира легковой машины — жители Харьковской и Запорожской областей — погибли на месте происшествия, 24-летнего водителя авто и еще одного пассажира, жителей Харьковщины, с травмами доставили в больницу. Водитель грузовика, 47-летний житель Львовской области, не пострадал.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек».

Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Николаевской области просят всех, кто владеет информацией об обстоятельствах этого ДТП или имеют записи с видеорегистраторов, сообщить по телефонам (050)0130148 или 102.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жуткой аварии в России, где один гражданин Украины погиб и трое получили травмы. ДТП произошло в городе Вязьма Смоленской области.

А на Виннитчине 10 мая автомобиль Mercedes-Benz Vito съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего погибли водитель и двое пассажиров — военнослужащих.

240

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин и Зеленский

Зеленский выдвинул Путину ультиматум по Донбассу: источник раскрыл детали

Репетиция парада Победы в Алабино

В России COVID-19 подхватили сотни участников репетиции парада к 9 мая

Огонь

Пенсионерка сожгла себя, облив бензином: подробности ЧП на Николаевщине

Корабль

Иран по ошибке обстрелял свой военный корабль: появилось видео последствий

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер