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Машина превратилась в груду металла: по Николаевом в страшном ДТП погибли два человека (фото)
Трагедия произошла под утро 11 мая на автодороге Киев — Одесса в Кривоозерском районе Николаевской области. Автомобиль Skoda Octavia врезался сзади в грузовик MAN. Легковушка от удара превратилась в груду металла. (Ранее в Киеве в жутком ДТП погиб молодой байкер.)
В результате аварии два пассажира легковой машины — жители Харьковской и Запорожской областей — погибли на месте происшествия, 24-летнего водителя авто и еще одного пассажира, жителей Харьковщины, с травмами доставили в больницу. Водитель грузовика, 47-летний житель Львовской области, не пострадал.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек».
Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Николаевской области просят всех, кто владеет информацией об обстоятельствах этого ДТП или имеют записи с видеорегистраторов, сообщить по телефонам (050)0130148 или 102.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жуткой аварии в России, где один гражданин Украины погиб и трое получили травмы. ДТП произошло в городе Вязьма Смоленской области.
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