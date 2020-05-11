Происшествия

Машина превратилась в груду металла: по Николаевом в страшном ДТП погибли два человека (фото)

Трагедия произошла под утро 11 мая на автодороге Киев — Одесса в Кривоозерском районе Николаевской области. Автомобиль Skoda Octavia врезался сзади в грузовик MAN. Легковушка от удара превратилась в груду металла. (Ранее в Киеве в жутком ДТП погиб молодой байкер.)

В результате аварии два пассажира легковой машины — жители Харьковской и Запорожской областей — погибли на месте происшествия, 24-летнего водителя авто и еще одного пассажира, жителей Харьковщины, с травмами доставили в больницу. Водитель грузовика, 47-летний житель Львовской области, не пострадал.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек».

Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Николаевской области просят всех, кто владеет информацией об обстоятельствах этого ДТП или имеют записи с видеорегистраторов, сообщить по телефонам (050)0130148 или 102.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жуткой аварии в России, где один гражданин Украины погиб и трое получили травмы. ДТП произошло в городе Вязьма Смоленской области.

А на Виннитчине 10 мая автомобиль Mercedes-Benz Vito съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего погибли водитель и двое пассажиров — военнослужащих.

240

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter