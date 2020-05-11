Шоу-бизнес

11 мая 2020 года на Новом канале состоится 13-й выпуск четвертого сезона популярного реалити «Від пацанки до панянки». В конце мая станет известно имя победительницы. Напомним, участницами проекта стали «пацанки» со сломленными судьбами. Минувший эфир реалити покинула 24-летняя Владислава Роговенко из Днепра — бывшая участница проекта «Супермодель по-украински». Девушка признавалась, что популярность настолько ее ослепила, что она начала употреблять алкоголь и наркотики. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Владислава рассказала о своей беременности, любимом мужчине и бывших конкурентках.

— Владислава, вы уже были героиней телевизионного проекта «Супермодель по-украински». Что заставило прийти на «Від пацанки до панянки»?

— Участие в «Супермодели по-украински» принесло мне популярность. Меня много куда приглашали после проекта — предлагали на полгода поехать в Китай, обещали большие деньги. Но, откровенно говоря, я «провтыкала». Мне так комфортно было дома — все вокруг меня узнавали, в салонах красоты предлагали свои услуги бесплатно. Я расслабилась, начала употреблять алкоголь, наркотики, а потом взялась их продавать. Пока в какой-то момент не осознала, что нужно менять свою жизнь. Понимала, что наркотики приведут меня к смерти, а я не хотела, чтобы мама меня хоронила.

— На проекте вы рассказывали, что мама недооценивала вас и всегда сравнивала с сестрой. Улучшились ли отношения, когда вы вернулись домой?

— Кардинально наши с ней отношения изменились после встречи в Школе леди. Я до последнего не могла поверить, что мама из-за меня приехала на телепроект, да еще и в Киев из Днепра. У нас состоялся разговор с участием психолога, я откровенно высказала все свои претензии. Тогда же мама впервые за много лет сказала, что любит меня. Даже сейчас, когда вспоминаю этот момент, слезы наворачиваются на глаза. Сегодня у нас с мамой хорошие отношения. Мы часами можем обсуждать разные глупости по телефону, она часто приходит в гости и даже одобрила моего бойфренда.

— Не секрет, что скоро вы сами станете мамой. Как к такой новости отнеслась ваша семья?

— Мама очень обрадовалась, что в моей жизни появилась такой человек, как Саша (парень Влады Роговенко. — Авт.). Теперь мама постоянно звонит и говорит, чтобы я его не обижала (смеется. - Авт.). Новость о беременности ее, конечно, шокировала. Мама сказала, мол, зачем мне дети, если я сама еще ребенок. Но, думаю, я справлюсь. Моя сестра родила, когда ей было всего 16. И сейчас, в 31, она счастливая мама троих детей.

— Значит, ребенок желанный?

— Знаете, до проекта я была зациклена на создании семьи. В каждом парне видела будущего мужа и отца моих детей. И когда отчаялась, в моей жизни появился Саша. Он очень порядочный. При первой встрече заявил, что легкомысленные отношения ему не нужны. И он нацелен на семью. Я не могу сказать, что мы планировали так быстро стать родителями, но очень обрадовались, увидев на тесте две полоски.

— А ваше увлечение наркотиками…

— Реалити полностью изменило мою жизнь! Я бросила наркотики. Теперь у меня появилась своя семья и я точно знаю, как буду воспитывать собственного ребенка и, главное, любить его больше всех.

— Какие ваши самые яркие воспоминания о проекте?

— Наверное, когда я сломала руку. Это произошло в первый день. Мы все были очень пьяными, и в качестве развлечения залезли танцевать на стол. Я оступилась и упала. То, что рука стала «волнообразной», заметила не сразу. Об этом мне сказали девушки. В результате у меня оказался перелом, и я два дня пролежала в больнице. Теперь мне нельзя заниматься боксом, который я так любила. Вернее, нельзя заниматься по двум причинам — из-за руки и беременности.

— Вы общаетесь сейчас с другими «пацанками»?

— По опыту «Супермодели по-украински» я понимала, что конкуренция присутствует только на проекте. После все начинают нормально общаться. Так произошло и на «Від пацанки до панянки». Мы переписываемся, но лично я не дружу ни с кем. У меня сейчас есть Саша, и больше мне никто не нужен.

У меня очень теплые воспоминания о преподавателях. Спасибо заместителю директора Школы леди Ирине Зайцевой, которая поверила в меня и применила свое право вето. Если бы не она, то той встречи с мамой и психологом никогда не было бы. И, возможно, мы никогда бы не помирились. Но самое интересное, что до того, как Ирина оставила меня на проекте, я не очень хорошо о ней отзывалась. Видите, как оно в жизни бывает…

— Чем вы сейчас занимаетесь, кроме подготовки к материнству?

— Я зарабатываю в основном на рекламе в Instagram. Это небольшие деньги, но на жизнь хватает. В планах — создать свою линейку продуктов для ухода за волосами, это шампуни, кондиционеры и маски. Сейчас идут переговоры с заводом. Не все так просто, как кажется. Есть много нюансов, но я протестировала уже несколько вариантов. Хотела бы в будущем шить спортивные костюмы от Владиславы Роговенко (улыбается. — Авт.). Ведь это моя самая любимая одежда. Но чтобы дело стало прибыльным, придется продавать костюмы за две с половиной тысячи. А это людям дорого. Поэтому я пока в раздумьях.

Ранее еще одна участница шоу — 22-летняя Екатерина Большакова из Николаева — в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала свою ужасающую историю и призналась, что проект изменил ее жизнь.

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