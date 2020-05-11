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Боевики «ДНР» накрыли огнем из гранатомета жилой дом в Авдеевке (фото)
В воскресенье, 10 мая, вооруженные формирования РФ обстреляли из станкового гранатомета жилые кварталы Авдеевки. В этот день же день украинские бойцы с передовой трогательно поздравляли своих мам.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС, граната от АГС-17 разорвалась возле частного дома местной жительницы. Осколки повредили крышу. К счастью, от взрыва никто не пострадал.
В понедельник, 11 мая, противник обстрелял позиции Объединенных сил воле Крымского. Ответным огнем украинские воины подавили активность оккупантов. Потерь в рядах ВСУ нет, уточняется число убитых и раненых боевиков.
Ранее сообщалось, что на Донбассе украинские бойцы разгромили позицию боевиков батальона «Восток» — эти террористы регулярно обстреливали передовые позиции ВСУ. Враг понес потери.33
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