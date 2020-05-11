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Точно в цель: на Донбассе ВСУ разнесли позицию боевиков (видео)
На Донбассе бойцы 54-й ОМБр уничтожили позицию боевиков из батальона «Восток», которые постоянно обстреливали передовые позиции украинских военных. Ранее в сеть попало видео уничтожения огневой точки противника.
В боевой группе «К-2» сообщают, что бойцы ВСУ нанесли ответный удар по позиции из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. Точная дата проведения операции не указывается, однако уточняется, что она состоялась в день, когда боевики из «Востока» отмечали шестилетие создания незаконного вооруженного формирования.
«Подытожим результат проведенной операции. Уничтожены три огневых позиции, жилой блиндаж, крупнокалиберный пулемет и, главное, ликвидированы трое боевиков. Хотим напомнить, что боевая операция состоялась в годовщину создания так называемого батальона «Восток», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ответным огнем украинские военные уничтожили командирский внедорожник одного из подразделений боевиков, которые обстреляли дома мирных жителей в Золотом-4.315
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