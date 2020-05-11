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Зверское избиение подростка под Харьковом: суд определил меру пресечения для подозреваемых
В Харькове в понедельник, 11 мая, избрали меру пресечения мужчинам, которые похитили и жестоко пытали 17-летнего подростка в поселке Рогань. Дмитрия Б. и Владимира К. суд оставил в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.
Заседание проходило в закрытом режиме.
Правоохранители расследуют дело по нескольким статьям. Максимальное наказание — тюрьма на срок до 12 лет.
Между тем, Дмитрий Б., который частично признал вину, заявил на суде, что избитый им Вячеслав якобы «из неблагополучной семьи и терроризирует детей». Против него якобы возбуждено несколько уголовных дел. Также известно, что Дмитрий встречается с бывшей девушкой Вячеслава.
Владимир К. заявил, что защищал свою дочь и предложил узнать подробности у нее, передает ТСН.
Напомним, 6 мая в Харьковской области двое мужчин жестоко избили и изнасиловали подростка. Пострадавшего юношу с многочисленными ушибами нашли случайные прохожие на остановке общественного транспорта в поселке Рогань. По словам матери, ее сына пытали двое мужчин, чтобы отомстить за якобы обиженную подругу его бывшей девушки.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что прокуратура Харьковской области расследует попытку полицейских утаить жестокое избиение и убийство молодой женщины.324
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