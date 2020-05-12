Найдено объяснение большей уязвимости мужчин к COVID-19

Мир

Гипотеза о том, что представители сильного пола более подвержены COVID-19, получила свое подтверждение в большом исследовании, проведенном учеными из Университетского медицинского центра Гронингена (Нидерланды) и их коллегами на нескольких тысячах пациентов.

Об этом пишет European Heart Journal.

Исследования показали, что у мужчин концентрация ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2) в крови выше, чем у женщин. Поскольку именно ACE2 позволяет коронавирусу инфицировать здоровые клетки, разница в его концентрации может объяснять, почему мужчины более уязвимы для COVID-19.

Ограничения работы пока не позволяют сделать однозначные выводы о причинно-следственной связи между течением коронавирусной инфекции и концентрациями ACE2 в плазме, однако помогают построить предположения, которые могут быть в дальнейшем проверены.

ACE2 — рецептор на поверхности клеток. SARS-CoV-2, возбудитель нынешней пандемии, связывается с ним, что позволяет ему проникать в здоровые клетки и инфицировать их после того, как фермент был модифицирован другим белком на поверхности клетки, называемым TMPRSS2. Высокие уровни ACE2 присутствуют в легких — следовательно, считается, что они играют решающую роль в прогрессировании заболеваний легких, связанных с COVID-19.

Исследователи начали изучать различия маркеров заболеваний в крови у мужчин и женщин еще до вспышки коронавируса. После начала пандемии они воспользовались предыдущими данными, чтобы рассмотреть их связь с возможными причинами гендерных различий в течении COVID-19.

«Когда мы обнаружили, что один из самых сильных биомаркеров, ACE2, был намного выше у мужчин, чем у женщин, я понял, что это может объяснить, почему у мужчин вероятность смерти от COVID-19 выше, чем у женщин», — говорит один из авторов работы, доктор Изия Сама.

Ученые измерили концентрации ACE2 в образцах крови, взятых у двух групп пациентов с сердечной недостаточностью из 11 разных европейских стран. В первой группе (индексной когорте, на которой изначально проверяли гипотезу) было 1485 мужчин и 537 женщин. Затем исследователи подтвердили свои результаты на членах второй, контрольной группы, состоявшей из 1123 мужчин и 575 женщин. Средний возраст участников в индексной когорте — 69 лет для мужчин и 75 лет для женщин, а в контрольной — 74 и 76 лет соответственно.

Когда исследователи изучили ряд клинических факторов, которые могут играть роль в концентрациях ACE2, включая использование ингибиторов этого рецептора, а также историю хронической обструктивной болезни легких, заболеваний коронарных артерий и фибрилляцию предсердий, они обнаружили, что мужской пол был самым сильным предиктором повышенных концентраций ангиотензинпревращающего фермента в организме.

Этот белок обнаружен не только в легких, но и в сердце, почках и тканях, выстилающих кровеносные сосуды, а особенно высокие уровни были в яичках. Исследователи предполагают, что его регуляция в яичках может частично объяснить более высокие концентрации ACE2 у мужчин и то, почему они сильнее уязвимы для COVID-19.

Кроме прочего, данные работы показали, что у пациентов с сердечной недостаточностью, принимающих некоторые лекарства от этого недуга, концентрация АСЕ2 в крови не была чрезмерной. Такими «защитными» свойствами оказались наделены препараты, нацеленные на систему ренин-ангиотензин-альдостерон (РААС), например ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА).

Новая работа показывает, что это может оказаться не так, однако нужны дальнейшие исследования, чтобы рассмотреть не только концентрацию в плазме, но и в тканях: это более важный и точный показатель риска. Кроме того, отмена указанных лекарств серьезно повышает риск смерти для пациентов с сердечной недостаточностью — от текущего заболевания; при этом лечащему врачу необходимо взвесить и вероятность летального исхода вследствие коронавирусной инфекции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что шотландец рассказал о том, как лечился от коронавируса.

21

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter